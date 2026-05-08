Kesha habla abiertamente sobre la presión de los estándares de belleza en la industria musical y cómo esto la llevó a tomar decisiones cosméticas de las que ahora se arrepiente, incluido el uso de rellenos faciales durante lo que ella llama una "fase horrible de rellenos".

En el podcast "Call Her Daddy", publicado el miércoles, la cantante de 39 años reflexionó sobre los años de escrutinio público sobre su apariencia y cómo esos comentarios afectaron profundamente su autoestima.

"La gente ha hecho comentarios sobre mi cuerpo, yo interiorizo esos comentarios, los convierto en la palabra de Dios, trato de adaptar mi cuerpo al de otra persona... a lo que ellos quieren que sea", dijo Kesha.

La cantante de "Tik Tok" explicó que la presión constante por cumplir con expectativas de belleza poco realistas la llevó a experimentar con rellenos cosméticos.

En retrospectiva, dice que la experiencia no le pareció correcta y que, en última instancia, se convirtió en algo de lo que se arrepiente.

"Pasé por una etapa horrible de rellenos", compartió Kesha. "Fue terrible, porque pensaba: 'Ah, eso es lo que debería hacer...'"

Según PageSix , añadió que más tarde se dio cuenta de que no le gustaba cómo había cambiado su apariencia.

Kesha Recalls Going Through a ‘Horrible Filler Phase’ Until She Realized ‘I Actually Don’t Like the Way That Looks’ https://t.co/jul87612yJ — People (@people) May 6, 2026

Kesha reflexiona sobre sus problemas de imagen corporal.

Kesha describió el desgaste emocional que supone intentar transformarse para adaptarse a las expectativas del público. "Es una lucha constante con la sociedad", dijo, señalando lo difícil que puede ser para las mujeres famosas sentirse aceptadas y, al mismo tiempo, envejecer con naturalidad, según informó Yahoo .

Sus comentarios ponen de relieve un debate más amplio en el mundo del espectáculo sobre la presión por la belleza, con otras figuras públicas como Kate Winslet y Brooks Nader que también se han pronunciado en contra de las tendencias cosméticas y la cultura de la perfección.

"Se supone que no debemos envejecer... pero no sé qué más hacer", bromeó Kesha durante la entrevista, y añadió que, si bien le cuesta lidiar con la presión, tampoco quiere seguir persiguiendo estándares poco realistas.

Las reflexiones de la cantante llegan años después de su ascenso a la fama en 2010 con éxitos como "We R Who We R", una época que, según ella, la colocó bajo una intensa atención pública y un juicio constante sobre su imagen.

Más allá de hablar de belleza, Kesha también compartió un detalle personal sobre su vida, revelando que lleva un collar que contiene su propia placenta, algo que, según ella, su madre la animó a hacer por motivos espirituales.