El quarterback de Los Angeles Chargers, Justin Herbert, incursiona en el mundo de la música tras aparecer en el adelanto del próximo videoclip de Madison Beer, "Lovergirl". El breve clip, compartido esta semana, muestra a Herbert en un momento romántico con la cantante, captando rápidamente la atención tanto de los fanáticos de la NFL como de los seguidores de la música pop.

En el avance, Madison Beer le canta directamente a Herbert, aunque su rostro está parcialmente oculto. La escena cambia entonces a un momento tranquilo y juguetón donde ambos parecen darse un beso, cubriéndolo con las manos.

El breve fragmento ya ha despertado un gran interés en internet, ya que los fans intentan captar cada detalle antes de que se publique el vídeo completo.

Según ESPN , Beer anunció que el videoclip completo de "Lovergirl" se estrenará el viernes, el mismo día que su álbum de lujo "Locket".

El álbum incluirá 15 canciones en total, entre ellas "Lovergirl", una de las cuatro nuevas que aún no se han publicado. Las 11 canciones restantes ya están disponibles en plataformas de streaming.

Justin Herbert makes his debut cameo appearance in Madison Beer’s music video for ‘lovergirl’.



Out this Friday. pic.twitter.com/R7Xg5TzeF4 — Madison Beer News (@madisonchart) May 6, 2026

El mariscal de campo de los Chargers, Justin Herbert, se adentra en el mundo de la música.

La aparición de Herbert en el avance resulta especialmente sorprendente para los fans, que están más acostumbrados a verlo en el campo de fútbol que en vídeos musicales.

Aunque aún no está claro cuándo comenzaron a salir Herbert y Beer, la pareja fue vista junta por primera vez en agosto de 2025 en el set de un videoclip en el que participaba Beer. Ese momento dio inicio a los primeros rumores sobre su relación.

Desde entonces, los aficionados han visto más señales de su conexión. Según informó ABC30 , se ha visto a gente bebiendo cerveza en el SoFi Stadium apoyando a Herbert y a los Chargers durante los partidos.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando ambos se besaron al margen del campo antes de un partido contra los Washington Commanders, haciendo pública su relación.

Herbert también compartió recientemente una foto personal de la pareja en las redes sociales, escribiendo: "¡Mi mundo!". El breve mensaje les dio a los fanáticos una rara visión de su vida privada y aumentó el creciente interés en su relación.