Meghan Markle recurrió a las redes sociales para celebrar el cumpleaños de su primogénito, Archie, quien cumplió 7 años el miércoles 6 de mayo. La duquesa de Sussex compartió una foto antigua de Archie cuando era bebé, en brazos del príncipe Harry, junto con una imagen más reciente en la que aparece con su hermana menor, Lilibet.

En la segunda instantánea, los hermanos aparecen de espaldas a la cámara, en la orilla. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales se mostraron rápidamente confundidos, afirmando que Archie parecía tener "tres brazos", lo que desató una ola de especulaciones sobre si la foto había sido editada.

Anomalías anatómicas en el retrato de cumpleaños del príncipe Archie

Meghan Markle compartió recientemente en Instagram un emotivo homenaje de cumpleaños a su hijo, Archie. En una de las imágenes aparece el cumpleañero junto a su hermana, Lilibet. La foto pretendía mostrar el estrecho vínculo entre ambos. Sin embargo, la imagen rápidamente se convirtió en objeto de intensas especulaciones, y los internautas afirmaron que había sido retocada digitalmente o generada por inteligencia artificial.

La principal preocupación entre los observadores fue la apariencia de las extremidades de Archie, y muchos sugirieron que el joven príncipe parecía tener tres brazos. En la imagen, se ve a Lilibet sosteniendo lo que parece ser el brazo izquierdo de Archie. Sin embargo, el brazo izquierdo de Archie también está doblado en una posición diferente, lo que hace imposible que pueda tomarse de la mano con su hermano menor.

Esta inconsistencia visual provocó una avalancha de comentarios críticos en diversas plataformas. Varios usuarios afirmaron que las imágenes eran falsas, editadas o generadas por IA, e incluso uno llegó a decir que se trataba de un "fallo de Photoshop".

"Es una foto de Al, si te fijas bien, Archie tiene tres brazos", comentó alguien. Otro señaló: "Retocada con Photoshop. El niño tiene tres brazos".

Otro usuario dijo que era "ridículo y absurdo" sugerir que los dos niños son cercanos. "¿Por qué no decir simplemente que ella los juntó con Photoshop?",escribió @Lidias419181.

Sin embargo, algunos también defendieron a Markle. Uno de ellosafirmó que Lilibet no iba de la mano de su hermano, sino que en realidad llevaba un bolso.

Filtered & Photoshopped. The boy has three arms. — Yvonne McGarvey (@McgarveyYvonne) May 7, 2026

It a Al photo if you looked right in Archie has three arms. — olive coyne (@OliveCoyneolive) May 7, 2026

Not a tight bond between Archie's 3 photoshopped arms. — Defenestrate (@Defenestrate123) May 7, 2026

Tight bond? With 3 arms in between them, come on please. why not just say she photoshopped the kids together . That’s laughable and ridiculous to even say tight bond. — Lidia s (@Lidias419181) May 7, 2026

Un patrón de presunta manipulación digital

Este incidente no es la primera vez que la duquesa de Sussex se enfrenta a acusaciones de alterar fotografías familiares. En diciembre, compartió una foto familiar para celebrar las fiestas. Sin embargo, la tarjeta navideña, que pretendía transmitir calidez festiva, se vio empañada por las afirmaciones de que la imagen había sido editada de forma deficiente .

En ese caso, los críticos señalaron que al príncipe Harry le faltaba parte de la cabeza, sugiriendo un montaje burdo a partir de diferentes imágenes. Estos rumores recurrentes de "Photoshop" han creado un clima en el que cualquier contenido visual publicado por los duques de Sussex es recibido con desconfianza inmediata. Cada error percibido refuerza la idea entre sus detractores de que la vida pública de la pareja está cuidadosamente construida, en lugar de ser auténtica.

El debate sobre la privacidad y los niños "sin rostro".

El príncipe Harry y Meghan Markle dieron la bienvenida a Archie el 6 de mayo de 2019, y desde que se retiraron de sus funciones reales, han controlado estrictamente el acceso del público a sus hijos. La pareja suele publicar imágenes en las que los rostros de los niños aparecen difuminados o de espaldas a la cámara. Meghan siempre ha sostenido que esta medida es necesaria para proteger la privacidad y la seguridad de sus hijos.

Sin embargo, esta estrategia de "anonimato" ha llevado a algunos críticos a especular que los niños podrían ser actores, lo que ha derivado en calificativos despectivos. Algunos argumentan que la publicación continua de imágenes, incluso sin rostros claramente visibles, contradice el deseo de total privacidad. Un crítico afirmó que, al compartir estas imágenes , "los niños se convierten en el centro de atención, aunque sean demasiado pequeños para elegir".

A pesar de las críticas, Markle sigue buscando el equilibrio entre compartir su vida y proteger a su familia. La reacción en redes sociales al cumpleaños de Archie sigue dividida, lo que evidencia la tensión constante entre los duques de Sussex y su público: sus seguidores muestran apoyo y comprensión, mientras que sus críticos cuestionan sus decisiones.