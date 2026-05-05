La rapera británica MIA ha respondido a Kid Cudi después de que este anunciara que la había eliminado como telonera. La disputa comenzó cuando MIA hizo comentarios sobre inmigración en uno de sus conciertos y fue abucheada por el público.

A pesar de las advertencias previas de Kid Cudi para que no abordara temas controvertidos durante su actuación, MIA continuó con sus declaraciones. Desde entonces, lo ha acusado de tergiversar sus palabras mientras se defiende de las críticas.

Cómo surgió el problema

MIA actuó como telonera de Kid Cudi el pasado fin de semana cuando empezó a hablar de sus experiencias como "votante republicana de origen latino". Relató ocasiones en las que la habían "cancelado" por diversos motivos, pero dijo que no esperaba que su identidad política estuviera entre ellos.

La cantante también hizo referencia a su canción "Illygirl", a menudo conocida como "Illegal". MIA afirmó que no tenía permiso para interpretarla, insinuando que algunas personas entre el público podrían ser indocumentadas. Los asistentes al concierto la abuchearon y se dirigió a la audiencia, explicando que la mitad de su equipo no había podido asistir debido a problemas con sus visas.

"Está bien, soy indocumentada. La mitad de mi equipo no está aquí porque no obtuvieron la visa, ¿de acuerdo? Quiero que lo sepan. ¿De acuerdo? Así que no hagan caso a lo que dicen los bots en internet", dijo.

Kid Cudi explica su decisión de cancelar MIA.

Kid Cudi has removed M.I.A. from his tour after backlash over her recent opening sets.



M.I.A. was heavily booed at a recent show after saying she wouldn’t perform “Illegal,” adding that “some of you could be in the audience,” and making political comments throughout her set. pic.twitter.com/9e5VPs0WyL — Kurrco (@Kurrco) May 4, 2026

Tras sus declaraciones, Kid Cudi publicó un comunicado en su historia de Instagram confirmando que MIA ya no sería su telonera, según informó Yahoo!. Afirmó que ya le había dicho a MIA y a su equipo que no quería que se dijera nada polémico durante su concierto, pero que no tomaron en serio su advertencia.

"Tras los últimos conciertos, he recibido muchísimos mensajes de fans que se mostraron molestos por sus diatribas. Esto me resulta muy decepcionante y no voy a permitir que nadie en mi gira haga comentarios ofensivos que molesten a mis seguidores", escribió, según Yahoo.

MIA responde

M.I.A. speaks out after being removed from Kid Cudi’s ‘Rebel Ragers Tour’:



“I wrote [‘ILLYGIRL’] ('Illegal') on the Maya LP, a song from 2010. I started this intro to the song with the statement saying I’m illygal, and I said my team hasn't gotten visas yet, then played a song… pic.twitter.com/kxc8Hwo3sj — Kurrco (@Kurrco) May 4, 2026

MIA respondió en redes sociales , acusando a Kid Cudi y a sus críticos de tergiversar sus palabras. "No manipulen mis palabras. Eso es obra del diablo. Escribí "Borders", "Illygal" y "Paper Planes" antes de que ustedes pensaran que los derechos de los inmigrantes estaban de moda. He librado estas batallas sola, sin el apoyo de millones de fans. No necesito que esta era de falsa moralidad borre de repente toda una vida que he vivido", dijo.

En su publicación, MIA también instó a sus fans a escuchar su nuevo álbum, 'MI7', un disco inspirado en la fe cristiana.

En X, los fans de Kid Cudi mostraron su apoyo. Algunos dijeron que los programas probablemente seguirían teniendo éxito sin MIA. Otros aprovecharon la oportunidad para criticarla.

"¡MIA lleva un tiempo actuando de forma extraña! La verdad es que me sorprende que siga aceptando compromisos. Al menos Kid Cudi la echó", escribió una persona.

Los conciertos de Kid Cudi continuarán hasta el 8 de junio en Estados Unidos y Canadá.