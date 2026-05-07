La exsecretaria de Seguridad Nacional , Kristi Noem, se enfrenta a un nuevo escrutinio después de que los demócratas la acusaran de seguir viviendo en una residencia de la Guardia Costera frente al mar, financiada con los impuestos de los ciudadanos, semanas después de dejar el cargo.

La controversia estalló después de que el representante Robert Garcia enviara una carta contundente al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, exigiendo respuestas sobre la situación de vivienda de Noem en la Base Conjunta Anacostia-Bolling en Washington, D.C.

"Kristi Noem fue despedida en marzo y sigue viviendo gratis en una vivienda gubernamental que pertenece a la Guardia Costera", escribió García en la carta publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. "Noem debe hacer las maletas e irse".

Según García, Noem ha seguido ocupando la prestigiosa residencia militar casi dos meses después de que el presidente Donald Trump la destituyera de su cargo como secretaria de Seguridad Nacional y la reemplazara con Mullin. Los demócratas argumentan que esta situación plantea interrogantes sobre el uso de los recursos públicos y si se está otorgando un trato preferencial a una exfuncionaria del gabinete.

La residencia, ubicada en una instalación militar segura a orillas del río Anacostia, ha estado tradicionalmente vinculada a altos mandos de la Guardia Costera. García contrastó la situación de Noem con el trato que recibió la excomandante de la Guardia Costera, la almirante Linda Fagan, quien, según informes citados por legisladores, se vio obligada a desalojar la residencia con apenas unas horas de aviso tras ser destituida de su cargo.

"Esta misma administración destituyó al comandante de la Guardia Costera con solo tres horas de preaviso para hacerle sitio a Noem", dijo García en su declaración.

Noem se mudó a la propiedad en 2025 mientras ejercía como secretaria de Seguridad Nacional. En ese momento, funcionarios del DHS afirmaron que necesitaba seguridad adicional y que pagaba un alquiler justo de mercado por la residencia. Sin embargo, García declaró que el Congreso no ha recibido documentación que demuestre que se realizaron pagos o que el acuerdo siga vigente tras su salida del DHS.

La gestión de Noem al frente del DHS ya era controvertida antes de su salida a principios de este año. En marzo, Trump anunció que la reemplazaría con Mullin tras las crecientes críticas relacionadas con el gasto de la agencia, las disputas internas y las audiencias en el Congreso.

García ahora solicita al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) información que incluye contratos de arrendamiento, documentación de pagos y comunicaciones relativas al uso continuado de la vivienda pública por parte de Noem. El demócrata californiano calificó el asunto como un posible caso de "despilfarro, fraude y abuso" relacionado con propiedad federal.

Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni Noem respondieron públicamente en detalle a las últimas críticas. En declaraciones anteriores, Noem afirmó que pagó el alojamiento personalmente y que no residía en la residencia oficial del comandante, sino en otra propiedad de la Guardia Costera dentro de la base.

Esta disputa añade un nuevo capítulo a las repercusiones políticas que rodean a una de las exmiembros del gabinete de Trump más controvertidas, cuyo mandato como directora del Departamento de Seguridad Nacional fue objeto de un escrutinio reiterado por sus operaciones de inmigración, sus prácticas de gasto y el uso que hizo de los recursos gubernamentales.