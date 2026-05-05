Olivia Rodrigo anunció "The Unraveled Tour", una extensa gira mundial de 65 fechas en grandes recintos para promocionar su muy esperado tercer álbum de estudio, "you seem pretty sad for a girl so in love", que saldrá a la venta el 12 de junio a través de Geffen Records. La gira arranca el 25 de septiembre de 2026 con dos noches consecutivas en el PeoplesBank Arena de Hartford, Connecticut, y se extenderá hasta mayo de 2027 por Norteamérica, Europa y el Reino Unido.

La tres veces ganadora del Grammy, cuya anterior gira mundial "Guts" demostró su explosiva presencia en vivo, promete una producción intensamente emotiva y visualmente ambiciosa para esta nueva etapa. Los fans pueden esperar un repertorio con mucho material nuevo, junto con los éxitos más queridos de "Sour" y "Guts".

Aspectos destacados del programa de la gira

La etapa norteamericana incluye varias noches de conciertos en las principales ciudades. Tras su inicio en Hartford, la gira pasará por Pittsburgh, Washington D.C., Chicago, Atlanta, Nashville, Toronto, Vancouver, Oakland, Las Vegas y otras ciudades, antes de concluir su gira nacional a mediados de febrero de 2027 en el Barclays Center de Brooklyn con varios espectáculos.

Las fechas internacionales se anunciarán en la primavera de 2027, con paradas en Estocolmo, París, Milán, Londres, Múnich, Ámsterdam, Barcelona y otras ciudades europeas. Los itinerarios completos están disponibles en Ticketmaster y en la página web oficial de Rodrigo.

Los artistas invitados especiales varían según la región e incluyen a Wolf Alice, Devon Again, Grace Ives, Die Spitz y The Last Dinner Party en noches selectas, lo que añade profundidad y emoción al cartel.

Información sobre preventa y entradas

Los titulares de tarjetas Amex tendrán acceso anticipado durante la preventa oficial, que comienza el martes 5 de mayo a las 12:00 p. m. (hora local) y finaliza el miércoles 6 de mayo a las 10:00 p. m. (hora local). No se requiere código de preventa, pero las compras deben realizarse con una tarjeta American Express elegible. La disponibilidad varía según el mercado.

Los fans que hayan reservado el nuevo álbum o se hayan registrado en OliviaRodrigo.com podrán recibir acceso adicional a la preventa o códigos para fechas específicas, especialmente en Europa y el Reino Unido. En el Reino Unido, la preventa O2 Priority también comienza el 5 de mayo a las 10:00 hora local.

La venta general de entradas comienza el jueves 7 de mayo a las 12:00 p. m. (hora local) a través de Ticketmaster y los canales oficiales. Durante este periodo, se pondrá a la venta un número limitado de entradas Silver Star de $20 para algunos espectáculos, ofreciendo así una opción más económica.

Dónde y cómo comprar entradas

Las entradas principales estarán disponibles a través de Ticketmaster, con enlaces también en OliviaRodrigo.com. Se recomienda a los fans crear una cuenta con anticipación, activar la autenticación de dos factores y tener la información de pago lista para gestionar la alta demanda.

Plataformas de reventa como StubHub, Vivid Seats y SeatGeek ofrecerán inventario en el mercado secundario después de la venta inicial, aunque es probable que los precios superen el valor nominal. Las advertencias oficiales desaconsejan las compras a través de terceros antes de la venta general para evitar estafas.

Por lo general, el límite de entradas es de cuatro por pedido. Es posible que se apliquen precios dinámicos, con precios nominales que oscilarán entre $49.50 y varios cientos de dólares, según la ubicación de los asientos. Se prevén paquetes VIP y encuentros con los artistas, pero los detalles aún son limitados por el momento.

Consejos de los aficionados para alcanzar el éxito

Configura varias alarmas para la preventa y la venta general, ajustándolas al horario del lugar. Utiliza una conexión a internet estable, preferiblemente en una computadora en lugar de un dispositivo móvil durante las horas pico. Unirte a las comunidades oficiales de fans o a la lista de correo de Rodrigo puede brindarte actualizaciones de último minuto u oportunidades adicionales de preventa.

Quienes no tengan tarjeta Amex deben estar atentos a las preventas de artistas o recintos. Reservar el álbum, incluso sin comprarlo de inmediato, ha desbloqueado códigos en campañas anteriores. Es fundamental tener paciencia durante el proceso de compra, ya que las colas pueden ser largas.

Contexto y entusiasmo

El ascenso de Rodrigo, de actriz de Disney a fenómeno mundial del pop-rock, ha sido meteórico. Sus giras agotan las entradas en estadios, y sus fans elogian la autenticidad emocional y la energía de sus actuaciones. Este nuevo trabajo llega en un momento en que su sonido evoluciona aún más, prometiendo una vulnerabilidad sin tapujos sobre el escenario.

El anuncio generó un gran revuelo en las redes sociales, y los fans celebraron la extensa ruta que abarca ambas costas y mercados internacionales. Hashtags como #UnraveledTour y #OliviaRodrigo2026 se convirtieron en tendencia inmediatamente después del anuncio.

Los analistas de la industria predicen que las entradas se agotarán rápidamente para muchas fechas, dada su fiel base de fans de "Livies" y el lanzamiento del álbum tras su publicación. La gira representa una de las mayores campañas en estadios de una joven artista femenina en los últimos años.

Qué esperar durante la gira

Aunque los detalles de la producción se mantienen en secreto, hay grandes expectativas en cuanto a la puesta en escena, dados los videoclips cinematográficos de Rodrigo y sus anteriores diseños de escenario. Es probable que el repertorio combine nuevos sencillos como "drop dead" con los favoritos de los fans, creando un viaje emocional que se ajuste al tema de la autoexpresión pura y sin filtros.

Conforme las entradas salgan a la venta esta semana, se espera que la demanda aumente considerablemente. Los aficionados que no consigan entradas oficiales deben consultar las políticas de reventa oficiales y las plataformas verificadas para encontrar opciones justas a medida que se acerquen las fechas de los conciertos.

La gira "The Unraveled Tour" de Olivia Rodrigo marca un hito importante en su carrera. Con un nuevo álbum en camino y una gira mundial, la temporada 2026-2027 promete ser una de las experiencias de conciertos más comentadas del año. Anota las fechas en tu calendario, prepara tus estrategias y prepárate para noches de himnos catárticos y actuaciones inolvidables de una de las estrellas más brillantes del pop.