Amber Rose habla abiertamente sobre su inesperado papel en uno de los momentos más comentados en la historia de las entregas de premios musicales: la interrupción de Kanye West a Taylor Swift en los MTV Video Music Awards de 2009.

En el podcast "Ball in the Family", Rose admitió que ayudó a marcar el tono de la noche incluso antes de que entraran al recinto. Dijo que animó a West a relajarse antes del espectáculo, incluso a llevar alcohol al evento.

"Tenemos que estar en la alfombra roja... tomando chupitos de Henny", recordó haberle dicho, refiriéndose a Hennessy, según informó TMZ . También le dijo: "Eres lo más grande del mundo entero", explicando que estaba tratando de animarlo.

En aquel momento, West y Rose desfilaron por la alfombra roja del Radio City Music Hall de Nueva York con una botella de Hennessy, e incluso se detuvieron para tomarse fotos mientras bebían de ella. Rose comentó que el ambiente era divertido y festivo, sin presagiar lo que sucedería después.

Amber Rose admits she hyped up Kanye before the infamous Taylor Swift VMAs interruption.



🎥: Ball in the Family Podcast pic.twitter.com/9PDnAMoPwM — TMZ (@TMZ) May 6, 2026

Amber Rose califica de "salvaje" el incidente ocurrido en los MTV Video Music Awards.

Esa noche, Swift ganó el premio al Mejor Video Femenino por "You Belong With Me". Durante su discurso de aceptación, West irrumpió repentinamente en el escenario, le arrebató el micrófono y dijo que Beyoncé tenía "uno de los mejores videos de todos los tiempos". El momento conmocionó al público y se convirtió instantáneamente en una de las escenas más repetidas en la historia de las ceremonias de premios.

Según EW , Rose dijo que no tenía ni idea de que la interrupción iba a ocurrir. "De repente, estaba sentada allí y él estaba en el escenario", dijo. "Pensé: 'Oh, mierda. No me lo esperaba'".

Aunque no está de acuerdo con la forma en que West manejó la situación, dijo comprender el punto que intentaba transmitir. "¿Estoy de acuerdo con su actuación? No", dijo Rose. "¿Pero tenía razón? Sí. Así lo creo".

Rose también compartió que luego habló con Swift y que no hay ningún rencor entre ellas. Añadió que Swift tuvo la amabilidad de enviarle regalos y entradas para conciertos a su hijo al enterarse de que es fan.

En retrospectiva, Rose describió toda la situación como algo que sucedió en una época muy diferente de sus vidas.

"Éramos muy jóvenes y estábamos improvisando sobre la marcha", dijo, reflexionando sobre cuánto ha cambiado todo desde los MTV Video Music Awards de 2009.