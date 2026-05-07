La cantante Lola Young reveló cómo una llamada telefónica realizada a través de un altavoz Bluetooth dejó al descubierto la doble vida de su pareja, lo que provocó el fin de su relación.

Según Complex , la cantante de "Messy", de 25 años, compartió la historia durante un segmento de confesiones en la presentación de Rosalía en su gira Lux Tour el martes por la noche en el O2 Arena de Londres.

Young contó que llevaba saliendo con el hombre unos cuatro meses y que pensaba que la relación se estaba volviendo seria. "Creía que me estaba enamorando", dijo.

El punto de inflexión se produjo durante un momento íntimo cuando sonó el teléfono de su pareja. "Se levantó, saltó y dijo: "Vuelvo en dos minutos"", contó Young. Sin embargo, la llamada siguió reproduciéndose a través del altavoz Bluetooth conectado al equipo de música.

Escuchó a la esposa del hombre hablando por teléfono, pidiéndole que trajera pañales para sus hijos. "Lo oí todo por el altavoz, ¿pueden creerlo?", dijo Young, provocando exclamaciones de asombro entre el público.

Tras el incidente, Young dijo que había terminado la relación y añadió: "He vuelto a las mujeres", haciendo referencia a un comentario anterior en TikTok donde mencionaba su atracción por las mujeres.

Mientras tanto, según informa Los Angeles Times , la cantautora británica compartió recientemente su proceso de recuperación tras un susto de salud pública que la obligó a cancelar el resto de su gira norteamericana el año pasado.

Young se desmayó en el escenario en septiembre durante una actuación en el festival de música All Things Go en la ciudad de Nueva York. El incidente, que fue grabado en video y compartido ampliamente en línea, muestra a Young tropezando y dejando caer su micrófono antes de desplomarse hacia atrás.

La ganadora del Grammy canceló de inmediato el resto de su gira de 21 conciertos para promocionar su tercer álbum, I'm Only F— Myself, incluyendo las dos últimas fechas programadas en el Hollywood Palladium en diciembre. Pasó dos meses recibiendo un tratamiento holístico para la adicción centrado en la psicoterapia y ahora participa en reuniones de 12 pasos con un padrino.

En una entrevista con Rolling Stone , Young describió el colapso como un "punto de inflexión" que la impulsó a recuperarse. "¿Cómo se llama eso? Un punto de inflexión que me permitió estar aquí hoy, ser mejor para mis fans, para el futuro y para mí misma", dijo.

Young reconoció la decepción de algunos fans por la cancelación de los conciertos, pero hizo hincapié en la necesidad de priorizar su salud. "Fue una decisión que tuve que tomar, y fue triste tener que hacerlo. ¿Qué otra cosa iba a hacer, morir? Esa era la cruda realidad de hacia dónde me dirigía mi adicción", declaró a Rolling Stone.

La artista ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la adicción a la cocaína y el alcohol, temas que aborda con frecuencia en su música. Su canción "d£aler" describe su compleja relación con las drogas, en la que canta sobre sus esfuerzos por mantenerse sobria a pesar de sentirse miserable.

Young también reveló a The Times UK que la recuperación es un proceso continuo. "Todavía no estoy completamente recuperada, pero estoy mucho mejor", dijo.

Este no es el primer incidente relacionado con la salud de Young. En Coachella 2025, tuvo dificultades durante su actuación debido al calor extremo, llegando a tener arcadas visibles antes de abandonar el escenario.

Young agradeció a sus fans por su apoyo y pidió comprensión mientras continúa su camino hacia el bienestar. En las redes sociales, escribió: "Amo este trabajo y nunca doy por sentados mis compromisos ni a mi público, así que lo siento por quienes se sientan decepcionados. ... Realmente espero que me den una segunda oportunidad... una vez que haya tenido tiempo para trabajar en mí misma y volver más fuerte".