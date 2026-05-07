Shakira regresa al escenario futbolístico más importante del mundo. La superestrella colombiana anunció el jueves que su nuevo sencillo "Dai Dai", una colaboración con el fenómeno mundial nigeriano Burna Boy, ha sido seleccionado como la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El lanzamiento del tema está previsto para el 14 de mayo, apenas unas semanas antes de que comience el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Para Shakira, este anuncio consolida una relación con la FIFA que ha contribuido a definir varias épocas de la Copa del Mundo. La cantante se convirtió en sinónimo de la cultura futbolística mundial tras el lanzamiento de "Hips Don't Lie" en la celebración del Mundial de 2006 en Alemania, antes de alcanzar otro nivel con "Waka Waka (This Time for Africa)" de 2010, considerada una de las canciones más exitosas jamás grabadas para un Mundial.

Posteriormente regresó para el torneo de 2014 con "La La La (Brasil 2014)", consolidando aún más su estatus como quizás la artista más estrechamente vinculada a la identidad musical moderna de la FIFA.

Ahora, con "Dai Dai", Shakira parece dispuesta a presentar un himno para la Copa Mundial de la nueva generación, esta vez junto a Burna Boy, uno de los artistas africanos más influyentes de la industria musical global. El nigeriano ganador del Grammy se ha dado a conocer por fusionar Afrobeats, hip-hop, dancehall y pop en éxitos que dominan las listas de reproducción en todo el mundo.

Esta alianza generó de inmediato gran entusiasmo en internet, especialmente entre los aficionados que desde hace tiempo asocian a Shakira con la cultura futbolística. Se prevé que el torneo de 2026 se convierta en el más grande de la historia de la FIFA, con la participación de 48 selecciones nacionales y 104 partidos.

Aunque el título y la dirección sonora de la canción aún no se han revelado por completo, los fans ya especulan con que la colaboración podría fusionar ritmos afrobeats con pop latino y una producción apta para estadios, con el objetivo de capturar la energía multicultural del próximo torneo.

El momento también es significativo para Shakira a nivel personal. La cantante ha dedicado los últimos dos años a reconstruir su imagen global a través de la música, las giras y las actuaciones de alto perfil, tras el intenso escrutinio público que rodeó su separación del exfutbolista español Gerard Piqué.

Su última etapa musical se ha centrado en gran medida en el empoderamiento, la reinvención y las colaboraciones internacionales, lo que le ha ayudado a reconectar con el público más joven a través del streaming y las redes sociales.

Llega al ciclo de la Copa Mundial de la FIFA en medio de uno de los años de giras más importantes de su carrera. Su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran ya ha vendido más de 2,5 millones de entradas a nivel mundial y ha recaudado cientos de millones de dólares, reafirmando su estatus como una de las mejores artistas en vivo del mundo.

A principios de este año, la superestrella colombiana también atrajo a una multitud estimada de más de 2 millones de personas a un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, transformando la ciudad en una celebración masiva que generó titulares internacionales y fortaleció su conexión con el público futbolístico de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mientras tanto, la FIFA y las cadenas de televisión apuestan a que el torneo de 2026 se convertirá en un evento cultural de referencia, especialmente en Estados Unidos, donde el fútbol sigue creciendo comercial y culturalmente por delante de la competición.

Telemundo, la emisora exclusiva en español del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, describió recientemente el torneo como "el mayor evento cultural y mediático de la historia", mientras las cadenas y las marcas se preparan para una audiencia sin precedentes.