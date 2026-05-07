El legendario álbum Thriller de Michael Jackson vuelve a estar en el punto de mira, reingresando en el Top 10 de Billboard tras un aumento masivo en las cifras de reproducción en streaming tras el estreno de la nueva película biográfica "Michael".

El renovado interés demuestra lo poderosa que sigue siendo la música de Jackson décadas después de su lanzamiento original.

Según Billboard, el catálogo en solitario de Jackson alcanzó un récord personal de 137,5 millones de reproducciones bajo demanda en Estados Unidos durante la semana del 24 al 30 de abril.

Esa cifra representa un aumento del 146 por ciento con respecto a su récord anterior. Sus canciones también se reprodujeron 55,9 millones de veces en la misma semana, superando su máximo anterior alcanzado durante la temporada de Halloween de 2019, según informó Billboard .

El auge no se limitó a su trabajo en solitario. La música de los Jackson 5 y The Jacksons también experimentó un fuerte aumento, alcanzando los 10,1 millones de reproducciones en la misma semana, un incremento del 135 % en comparación con la semana anterior.

Michael Jackson Shatters His Best Streaming Week Total After Biopic Release, as Catalog Floods Chartshttps://t.co/oytpfUJT4B — billboard (@billboard) May 6, 2026

Los álbumes de Michael Jackson escalan posiciones en las listas de éxitos.

Las reproducciones de sus canciones también alcanzaron los 4,9 millones, lo que demuestra un renovado interés por todo el legado musical de Jackson. Gracias a este repunte, Thriller se sitúa ahora en el puesto número 7 de la lista Billboard 200.

Según Rolling Stone , otros proyectos de Jackson también subieron posiciones: Number Ones se posicionó en el puesto número 13, la banda sonora de Michael en el número 37 y The Essential Michael Jackson en el número 158. En la lista Hot 100 de sencillos, "Billie Jean" también regresó, ubicándose en el puesto número 38.

El repunte en las reproducciones en streaming se produce tras el gran éxito de la película biográfica "Michael", que ha hecho que tanto los fans de siempre como los nuevos vuelvan a la música de Jackson.

La película también ha recibido críticas y ha generado controversia, pero aun así se ha convertido en un éxito de taquilla y en un tema de conversación importante en la cultura popular.

Según informes de la industria, los herederos de Jackson consideran este éxito como una gran victoria tras un difícil proceso de producción. Al parecer, la película sufrió retrasos y regrabaciones, lo que pospuso su estreno casi un año.

El auge de la música de Jackson no muestra signos de disminuir. La película biográfica termina con la frase "La historia continúa", lo que sugiere una posible secuela.