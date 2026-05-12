D4vd podría enfrentarse a la pena de muerte en California después de que los fiscales afirmaran que cumple con los criterios legales para la pena capital en un caso de asesinato que involucra a Celeste Rivas Hernández, de 14 años.

Según documentos judiciales y declaraciones de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles obtenidas por FOX KTVU , el caso, que actualmente se encuentra en las primeras etapas del proceso judicial en Los Ángeles, depende de si los cargos por circunstancias especiales finalmente llevan a los fiscales a solicitar la pena de muerte.

Los informes surgen tras una audiencia preliminar en la que los fiscales detallaron los cargos y los fundamentos legales que, a su juicio, podrían justificar la pena de muerte. D4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, se declaró inocente de asesinato y delitos conexos. Su equipo legal ha mantenido su inocencia.

La ley de California solo permite la pena de muerte en casos limitados donde se demuestran "circunstancias especiales". Estas pueden incluir acusaciones como asesinato cometido durante la comisión de otro delito grave, homicidio de un testigo o móvil económico, además de factores agravantes que elevan el caso más allá de los cargos de asesinato estándar.

Explicación de los requisitos para la pena de muerte en California

Los fiscales de Los Ángeles acusaron a Burke de asesinato, además de presentar múltiples alegaciones de circunstancias agravantes, lo que sitúa el caso en la categoría de pena capital. Estas alegaciones, según consta en los documentos judiciales, incluyen afirmaciones de que el homicidio involucró factores relacionados con los testigos y otras circunstancias agravantes que podrían permitir que un jurado considere la pena de muerte si el caso llega a juicio. Sin embargo, incluso cuando se cumplen estos criterios, la decisión de solicitar la pena capital no es automática.

El fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, ha declarado que la decisión final sobre si solicitar la pena de muerte se tomará más adelante en el proceso. Esta decisión suele producirse tras una revisión más exhaustiva de las pruebas y una evaluación interna de la fiscalía.

California no ha llevado a cabo ninguna ejecución en dos décadas, y si bien la pena de muerte sigue siendo legal en el estado, su uso en la práctica se ha visto cada vez más limitado. Una moratoria sobre las ejecuciones también ha paralizado su aplicación, incluso en los casos en que técnicamente es viable.

En los documentos presentados ante el tribunal, la fiscalía alega que el caso cumple con los requisitos para ser considerado homicidio en la categoría más grave según la ley estatal. La defensa ha rechazado estas alegaciones y se ha declarado inocente, lo que sienta las bases para lo que podría convertirse en una larga y reñida batalla legal.

Cabe destacar que, en California, las personas condenadas a muerte aún pueden enfrentar la pena capital según la ley, pero en la práctica, las ejecuciones se han suspendido durante años. El método utilizado es la inyección letal, si bien el estado también ha mantenido en su legislación métodos más antiguos, como la cámara de gas o la ejecución por gas, como opciones históricas o de último recurso que ya no se utilizan. Lo que realmente importa hoy es que no se están llevando a cabo ejecuciones debido a la suspensión estatal ordenada por el gobernador Gavin Newsom.

Esa pausa comenzó en 2019, cuando Newsom emitió una moratoria ejecutiva que detuvo las ejecuciones y, en la práctica, paralizó el sistema de pena de muerte durante su mandato. El estado también cerró la cámara de ejecución de San Quentin y retiró su protocolo de inyección letal. Desde entonces, los reclusos condenados a muerte han permanecido en prisión, pero ninguno ha sido ejecutado.

Legalmente, California aún contempla la pena de muerte. Pero en la práctica, está paralizada.

¿Qué sucederá a continuación en el juicio de D4vd?

En esta etapa, el caso aún se encuentra en la fase previa al juicio. Esto significa que no se ha seleccionado un jurado, no se han examinado las pruebas en un juicio completo y no se ha tomado una decisión final sobre la posible sentencia.

Si la fiscalía decide solicitar la pena de muerte, el caso pasaría a un proceso penal por pena capital, que es considerablemente más complejo que un juicio por asesinato convencional. Este proceso implica fases separadas para determinar la culpabilidad y la sentencia, y el jurado debe considerar tanto la condena como el posible castigo.

Si no se solicita la pena de muerte, la pena máxima suele ser cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, dependiendo de los cargos finales que se confirmen en el tribunal.

Es probable que el proceso legal también implique extensas disputas probatorias. La fiscalía ha señalado registros digitales , cronogramas y supuestas comunicaciones como parte de su caso, mientras que se espera que la defensa impugne la interpretación y la admisibilidad de pruebas clave.