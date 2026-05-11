SÍDNEY — El músico australiano Keli Holiday, proyecto en solitario de Adam Hyde de Peking Duk, se ha visto obligado a cancelar su último concierto de la gira norteamericana en Nueva York tras ser detenido durante horas en la frontera entre Estados Unidos y Canadá y negársele la entrada a pesar de poseer lo que él describió como documentación de visado válida.

El cantante de 37 años dio la decepcionante noticia a sus fans a través de Instagram el 10 de mayo de 2026, tras una exitosa serie de conciertos en Toronto. "Lamentablemente, no podré asistir al concierto de esta noche en Baby's All Right en Nueva York", escribió. "He pasado todo el día detenido en la frontera canadiense y me han denegado la entrada a Estados Unidos a pesar de tener la documentación de visa en regla".

Holiday confirmó que él y los miembros de su equipo de gira fueron rechazados, lo que los obligó a regresar antes de tiempo a Australia. Los poseedores de entradas para el concierto de Nueva York fueron notificados de la cancelación, y muchos expresaron su decepción y apoyo al artista en las redes sociales.

La excursión se interrumpió a mitad del trayecto.

La gira norteamericana fue la primera gran gira de Billie Holiday en la región, con cuatro fechas entre el 1 y el 7 de mayo en Canadá y Estados Unidos. Tras ofrecer con éxito los conciertos canadienses en Toronto, intentó regresar a Estados Unidos para el gran final. Las autoridades estadounidenses no han ofrecido ninguna explicación oficial para la denegación.

En un comunicado posterior, Holiday expresó su profunda frustración: "Estoy destrozado. Esta era una gira de ensueño y tenía muchísimas ganas de tocar para todos en Nueva York". Agradeció a los fans su comprensión y prometió reprogramar las fechas afectadas en la medida de lo posible.

La socia Abbie Chatfield ofrece apoyo

La pareja de Holiday, la personalidad de los medios Abbie Chatfield, expresó su apoyo en las redes sociales, calificando la situación de "increíblemente estresante" y elogiando la profesionalidad de su novio. La pareja ha sido abierta sobre su relación en los últimos años, compartiendo con frecuencia momentos de su vida juntos en plataformas como Instagram.

Las autoridades no han dado una explicación clara.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. no se ha pronunciado públicamente sobre este caso en particular. Expertos en inmigración señalan que, incluso con visas válidas, la reentrada puede ser denegada por diversos motivos, como discrepancias en la documentación, historial de viajes previos o inspecciones secundarias aleatorias. Según se informa, el equipo de Holiday está trabajando para resolver el asunto y comprender los motivos exactos de la denegación.

Este incidente pone de relieve las dificultades constantes a las que se enfrentan los artistas internacionales al lidiar con los complejos trámites de visado y control fronterizo de Estados Unidos, especialmente durante las giras más intensas. Casos similares han afectado en los últimos años a otros artistas australianos e internacionales, lo que a menudo ha derivado en cancelaciones de última hora y pérdidas económicas.

La carrera en ascenso de Holiday

Conocido por su emotivo sonido pop-R&B y éxitos como "Dancing2", que se popularizó enormemente en TikTok, Holiday ha cultivado una fiel base de seguidores internacionales desde que inició su carrera en solitario. La gira estadounidense, que finalmente se canceló, tenía como objetivo aprovechar el creciente impulso tras sus exitosas presentaciones en Europa y Estados Unidos.

A pesar del contratiempo, Holiday se mantiene activo y planea una gira por Australia que comenzará a finales de este mes en Nueva Gales del Sur y Victoria. Sus seguidores han inundado sus redes sociales con mensajes de apoyo, muchos de ellos expresando su entusiasmo por los próximos conciertos en su país.

Implicaciones más amplias para la industria

La industria musical ha reaccionado con solidaridad. Otros artistas y figuras del sector han compartido experiencias similares sobre los problemas en la frontera, exigiendo procesos más claros y mayor apoyo para los músicos de gira. Las organizaciones australianas de exportación musical siguen de cerca la situación, ya que las giras internacionales siguen siendo vitales para los artistas emergentes y de nivel medio.

Para Holiday, esta experiencia añade un nuevo capítulo a una carrera marcada por la resiliencia. Desde sus inicios con Peking Duk hasta su éxito en solitario y sus relaciones de alto perfil, ha mantenido una imagen pública positiva mientras sorteaba los altibajos de la industria musical.

Reacción de los fans y próximos pasos

Las redes sociales se han llenado de mensajes de solidaridad, y muchos fans se han ofrecido a asistir a los conciertos reprogramados en Nueva York en cuanto se anuncien. Algunos han especulado sobre posibles problemas con los trámites de visado o la selección aleatoria para un segundo control de seguridad, aunque no se han revelado detalles concretos.

Se espera que Holiday brinde más información una vez que regrese a Australia y tras consultar con especialistas en inmigración. Mientras tanto, ha animado a los aficionados decepcionados por la cancelación a conservar sus entradas para posibles nuevas fechas.

La abrupta finalización de la etapa estadounidense de la gira sirve como recordatorio de la naturaleza impredecible de los viajes internacionales para los artistas. Mientras Holiday regresa a casa para reponer fuerzas, se centra en ofrecer actuaciones inolvidables para los fans australianos que lo han apoyado a lo largo de su trayectoria.

A pesar de la frustración sufrida en la frontera, la carrera de Keli Holiday sigue en pleno auge. Con nueva música, una sólida reputación en directo y una fiel base de seguidores, el artista demuestra una vez más la resiliencia que ha caracterizado su trayectoria en la industria.