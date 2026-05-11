La estrella del pop Dua Lipa presentó recientemente una demanda por 15 millones de dólares contra el gigante de la electrónica Samsung, alegando que la compañía utilizó una foto suya tomada entre bastidores en el festival ACL para vender televisores masivamente sin pagarle ni pedirle permiso.

Según la demanda presentada ante el distrito central de California, el equipo legal de la demandante afirmó que la artista musical ha demandado a Samsung por infracción de derechos de autor y marcas registradas, alegando la explotación comercial no autorizada de su "imagen y semejanza" por parte de la compañía en cajas de cartón para televisores desde principios del año pasado.

La cantante y artista, ganadora de un premio Grammy, había instado a Samsung a que dejara de usar su imagen , pero la compañía supuestamente se mantuvo "indiferente e insensible" y rechazó la solicitud por completo.

"El rostro de la Sra. Lipa fue utilizado de forma destacada en una campaña de marketing masivo para un producto de consumo sin su conocimiento, sin contraprestación alguna y sin que ella tuviera voz, voto, control ni influencia alguna", se menciona en la demanda presentada recientemente. "La Sra. Lipa no autorizó ni habría autorizado este uso".

Más importante aún, Lipa afirmó en la demanda civil que posee los derechos de autor de la fotografía utilizada por Samsung, tomada en 2024. Samsung fue acusada de fabricar y distribuir masivamente estos televisores en Estados Unidos, en grandes cantidades, almacenados en cajas de cartón que contenían la imagen de Lipa.

Un vistazo al estilo de vida de Dua Lipa

Lipa comenzó su carrera como modelo antes de incursionar en la industria musical en 2015. Su salto a la fama mundial llegó en 2017 con el éxito de su sencillo "New Rules". Desde entonces, ha ganado la impresionante cifra de siete premios Brit Awards, tres premios Grammy e incluso ostenta dos récords Guinness.

En 2020, lanzó su segundo álbum, Future Nostalgia, que consolidó aún más su estatus de ícono del pop. El álbum, influenciado por la música disco y el pop de los 80, incluyó éxitos como "Don't Start Now" y "Levitating", que le valieron el reconocimiento de la crítica y numerosos galardones.

A lo largo de su carrera, Lipa ha colaborado con varios artistas destacados, como Calvin Harris y Elton John, y también ha sido reconocida por su labor filantrópica. Debutó como actriz interpretando a la Sirena Barbie en la exitosa película Barbie de 2023, e incluso interpretó el papel de LaGrange en la película Argylle de 2024.

La estrella del pop, muy popular entre la Generación Z, ha acumulado un patrimonio neto de más de 44 millones de dólares, según Forbes . Al parecer, la artista de 30 años disfruta de una vida extravagante, que incluye una enorme mansión en Londres y una colección de superdeportivos.

En el acomodado barrio de West Hampstead, al norte de Londres, Lipa posee una espaciosa casa con techo acristalado y una llamativa pared de ladrillo como telón de fondo, que, según se informa, compró por más de 10,5 millones de dólares en 2020. El Evening Standard estima que la propiedad está valorada actualmente en 11,2 millones de dólares.

También es aficionada a los superdeportivos y posee una impresionante colección, que incluye el Jaguar F-Type descapotable, el Range Rover Autobiography, el BMW Serie 5, el Jaguar I-Pace, el Mercedes-Benz Clase G, el Porsche Taycan, el Range Rover Sport y el Rolls-Royce Ghost. Los ingresos de Lipa van más allá de su carrera musical e incluyen la moda, los medios de comunicación y diversas colaboraciones con marcas de lujo y estilo de vida, como Jaguar, Puma, Yves Saint Laurent, Evian y Mugler.