El rey Carlos y el príncipe Harry podrían volver a compartir escenario en Birmingham el año que viene, ya que fuentes de la realeza afirman que ambos "parecen desear la paz" en los Juegos Invictus de 2027 en el Reino Unido.

Según informaciones publicadas en The Sun e In Touch, el príncipe Harry espera que su padre le acompañe en la ceremonia de apertura, convirtiendo así el estadio Invictus en la prueba más pública hasta la fecha de cualquier intento de reconciliación entre el rey Carlos y el príncipe Harry.

Las esperanzas de reconciliación entre el rey Carlos y el príncipe Harry están puestas en el caso Invictus.

Invictus siempre ha sido el proyecto más personal del Duque de Sussex. Inspirado por los Warrior Games celebrados en Estados Unidos en 2013, lanzó los primeros Invictus Games en Londres en 2014 para militares heridos y lesionados.

El rey Carlos, entonces príncipe de Gales, asistió a ese evento inaugural en el Copper Box Arena junto a la reina Camila, el príncipe Guillermo y Kate, apoyando a unos 300 competidores de 13 países.

Prince Harry Will Invite Prince William and King Charles to Upcoming Invictus Games in the U.K.: Report https://t.co/FG0hQZ6Rtj — People (@people) June 23, 2025

El próximo año, el torneo regresa a suelo británico por primera vez desde entonces. Los organizadores ya se han puesto en contacto con los responsables de los países participantes y las reuniones de planificación para Birmingham 2027 comenzaron poco después de los Juegos de Vancouver de este año, en los que participaron 534 competidores de 23 naciones.

En medio de todo ese trabajo logístico, ha surgido un torbellino de información sobre padre e hijo. "El príncipe Harry desea fervientemente que Carlos esté en los Juegos Invictus, y quiere que inaugure los juegos junto a él", declaró una fuente a The Sun. "Harry quiere que esto suceda tanto por los juegos como por su relación. Su sueño es tener a su padre a su lado".

Invictus suele invitar a jefes de Estado a su ceremonia de apertura. Esta vez, según fuentes, Harry busca algo más directo. Afirman que Carlos y su hijo menor "parecen desear una reconciliación" y que los Juegos son una "oportunidad perfecta para que trabajen juntos".

Según una fuente cercana, verlos juntos en el escenario sería "emocionante y acorde con el espíritu de la ocasión".

La línea oficial de los Juegos Invictus es notablemente más elegante. Un portavoz declaró que la Familia Real "ha apoyado los Juegos desde hace mucho tiempo" y que las invitaciones para Birmingham 2027 "se enviarán a los miembros de la Familia Real a su debido tiempo".

Al momento de redactar esta información, no se ha confirmado ninguna lista de invitados y tanto el Palacio de Buckingham como la oficina de Harry se negaron a comentar sobre las especulaciones.

Harry pone condiciones para el regreso de Meghan al Reino Unido.

Más allá de la puesta en escena de los Juegos Invictus, la principal preocupación de Harry parece ser la acogida que recibirá Meghan en Gran Bretaña . Según In Touch, el duque ha dejado claro que no quiere que su esposa regrese a lo que él considera un entorno hostil.

"Lo último que quiere es que Meghan se vea envuelta en una situación en la que se sienta juzgada", declaró una fuente a la revista. "Dice que lo único que pide es que la traten con el respeto básico y que no la presenten como la villana antes de que haya ocurrido nada".

La misma fuente afirmó que la autora de Spare "quiere garantías firmes de que todos mantendrán la cortesía y le darán una oportunidad justa".

Eso supone un listón muy alto para una dinámica familiar descrita como "complicada" incluso por personas cercanas a Harry. Meghan, ahora de 44 años, se vio inmersa en una rivalidad implícita con la entonces duquesa de Cambridge casi desde el principio, según afirma el informe, "y no solo por la prensa británica, sino también por la reina Camila".

Se dice que Harry está intentando mantener al rey Carlos "de su lado" mientras protege a su esposa, en un momento en que las relaciones entre el rey y el príncipe de Gales están tensas sobre hasta dónde llegar en cualquier acercamiento.

En marzo, la revista In Touch citó fuentes que afirmaban que Carlos y Guillermo estaban en un "punto muerto total" respecto a la reconciliación con Harry y que se estaba "convirtiendo en una gran batalla" entre el monarca y el heredero.

Otra fuente interna sugirió que las nuevas condiciones de Harry para la visita "ya están causando malestar a mucha gente".

"Harry ha sido quien ha estado suplicando por esta oportunidad de regresar y ahora que las cosas le están saliendo bien, está poniendo todos estos obstáculos", dijo la fuente, añadiendo que algunos dentro de la institución suponen que Meghan es quien "mueve los hilos".

Detrás del silencio privado, informes públicos.

Frente al optimismo generado por los Invictus, el comentarista real Rob Shuter ofrece una valoración más cruda, afirmando que el rey y su hijo menor han entrado en una fase de "frío absoluto".

En una publicación en su cuenta de Substack, Naughty But Nice, citada por In Touch, Shuter afirmó que no hubo "llamadas, mensajes, intentos de contacto ni comunicación extraoficial" entre los duques de Sussex y el palacio durante la visita de alto perfil de cuatro días de Carlos a Estados Unidos en abril.

Una fuente cercana afirmó que Harry y Meghan no vieron el histórico discurso del rey ante el Congreso, "ni en directo, ni después, ni en absoluto", algo que "en otro tiempo... habría sido impensable". Shuter escribió que la distancia entre ambos bandos ya "no es simbólica. Es real".

Según esas mismas fuentes, un punto de inflexión se produjo durante el viaje de Harry y Meghan a Australia en abril, que combinó la filantropía con el trabajo comercial. La cobertura mediática presentó la visita como un ejemplo del modelo de compromiso real "medio dentro, medio fuera" que los duques de Sussex inicialmente buscaron y que les fue denegado.

Una cuarta fuente declaró: "Ya no miran hacia atrás. No necesitan a Carlos. No necesitan el palacio. No necesitan permiso. Han pasado página".

La noticia se dio a conocer tras la confirmación de que el príncipe Harry y Meghan Markle regresarán a Gran Bretaña este verano para ayudar a lanzar los preparativos para los Juegos Olímpicos de 2027, que se celebrarán en el NEC de Birmingham del 10 al 17 de julio.

La pareja rara vez ha regresado al Reino Unido desde que renunciaron a sus funciones como miembros activos de la realeza y se mudaron a California en 2020. Harry vio a su padre por última vez durante una reunión relámpago de 53 minutos en Clarence House en septiembre de 2025, mientras que Meghan no ha estado en Inglaterra desde el funeral de la reina Isabel II en 2022.