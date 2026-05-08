Megan Thee Stallion habla abiertamente sobre su crecimiento personal, el equilibrio emocional y cómo ha aprendido a separar su imagen pública de su vida privada tras los importantes cambios que ha experimentado en su carrera y sus relaciones.

En una nueva entrevista con Entrepreneur publicada el 5 de mayo, la rapera de "Mamushi" habló con franqueza sobre cómo ha aprendido a compaginar su vida como estrella mundial con su vida privada.

"Siento que tuve que aprender a diferenciar entre Megan Pete y Megan Thee Stallion", dijo, refiriéndose a su nombre real y a su personaje artístico. Megan explicó que estar en el centro de atención hacía difícil que la gente de su entorno la tratara igual que antes.

"Siempre fui Megan Thee Stallion. Estaba siempre actuando", dijo. "Incluso la gente que me conocía desde hacía mucho tiempo, ya no me trataban como a la Megan con la que habían crecido".

Según informó People , ella compartió que este cambio la incomodaba, especialmente cuando las conversaciones e interacciones comenzaron a girar únicamente en torno a su fama.

"¿Por qué estamos aquí sentados y estás grabando todo lo que hago?", dijo, describiendo lo abrumador que resultaba a veces.

Megan Thee Stallion Explains How She Separates Megan Pete & Rap Persona: ‘This Is Two Different Lives I’m Living’https://t.co/rOExWngn5y — billboard (@billboard) May 5, 2026

Megan Thee Stallion habla sobre los límites emocionales.

Megan también habló sobre cómo aprendió a proteger su vida personal estableciendo límites emocionales. Comentó que ahora intenta separar el estrés laboral de la vida familiar.

"Cuando llego a casa, no puedo llevarme todo el día a mi vida personal", explicó. "Estoy viviendo dos vidas distintas". Sus declaraciones se producen poco después de que confirmara su ruptura con el jugador de la NBA Klay Thompson.

Según Yahoo , en una declaración pública, ella dijo: "He tomado la decisión de terminar mi relación con Klay... La confianza, la fidelidad y el respeto no son negociables para mí en una relación".

Casi al mismo tiempo, Megan también se retiró antes de tiempo de su participación en Broadway en "Moulin Rouge! The Musical", donde interpretaba el papel de Zidler. Originalmente planeaba actuar hasta mediados de mayo, pero anunció que su última función sería el 1 de mayo.

Compartiendo la noticia en redes sociales, agradeció al elenco, al equipo y a los fans por su apoyo. "Ha sido un gran honor formar parte de la familia de Moulin Rouge", escribió. "Estoy muy agradecida con el elenco y el equipo que hicieron de esta experiencia algo tan significativo".