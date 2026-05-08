Angelina Jolie ha conseguido una importante victoria legal en su disputa con su exmarido Brad Pitt por su bodega francesa, Château Miraval, después de que un juez de Los Ángeles bloqueara el intento de Pitt de acceder a correos electrónicos privados.

Un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles dictaminó el lunes que Pitt no puede obligar a Jolie a entregar un conjunto de correos electrónicos relacionados con la venta de su participación en la bodega en 2021. El tribunal afirmó que Pitt "no ha cumplido con la carga de la prueba" para desestimar la alegación de Jolie de que las comunicaciones están protegidas.

La solicitud fue denegada "sin perjuicio", lo que significa que podría volver a presentarse en el futuro, según informó PageSix .

El equipo legal de Jolie calificó el fallo como una victoria importante. "Esta es una victoria importante para la Sra. Jolie", declaró el abogado Paul Murphy. Añadió que Pitt se extralimitó por completo al intentar acceder a lo que describió como documentos privilegiados.

Murphy también dijo que Pitt había solicitado inicialmente 126 documentos antes de reducir la solicitud, pero "ahora el Sr. Pitt no está recibiendo nada, cero".

Angelina Jolie scores big win over Brad Pitt in Miraval legal battle https://t.co/5MirLAaPuI pic.twitter.com/ejvhRBuCXE — Page Six (@PageSix) May 5, 2026

A Brad Pitt se le negó el acceso a los correos electrónicos de Angelina Jolie.

La disputa gira en torno a la venta que hizo Jolie de su participación del 50 por ciento en Château Miraval a una empresa vinculada al Grupo Stoli en 2021.

Pitt ha argumentado que la venta violó un acuerdo previo según el cual ninguno de los socios vendería sin la aprobación del otro.

Según Yahoo , Jolie ha negado esa afirmación y ha dicho que la demanda de Pitt forma parte de un intento más amplio de controlar sus decisiones y comunicaciones.

En los documentos presentados ante el tribunal, el equipo de Pitt argumentó que algunos de los correos electrónicos involucraban a los asesores comerciales de Jolie y, por lo tanto, no debían estar protegidos por el secreto profesional. Solicitó al tribunal que ordenara la divulgación de los mensajes que involucraban a su gerente comercial y a su equipo de relaciones públicas.

El equipo de Jolie respondió que las comunicaciones formaban parte de una estrategia legal y, por lo tanto, eran privadas.

Una fuente cercana a la situación declaró: "Es notable cómo Jolie ha ocultado tantos documentos alegando que son confidenciales. Estos correos electrónicos son solo una parte de las pruebas del caso".

La batalla legal por Château Miraval se inició en 2022, cuando Pitt presentó una demanda por la venta de la bodega.

Jolie respondió con una contrademanda, acusándolo de emprender una "guerra vengativa" contra ella. El caso se ha mantenido activo incluso después de que su divorcio se finalizara en diciembre de 2024, poniendo fin a años de batallas legales.

La expareja, que tiene seis hijos en común, construyó juntos el Château Miraval durante su matrimonio.