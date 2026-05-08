Jennifer Lopez ha hecho un tercer intento por vender la mansión de Beverly Hills que compartió con su exmarido Ben Affleck , rebajando el precio de venta de 68 millones de dólares a 49,995 millones, según informaron varios medios el 6 de mayo. La propiedad, que cuenta con 12 dormitorios y 24 baños y está ubicada en Wallingford Estates, fue adquirida originalmente por la pareja en 2023 por 60,85 millones de dólares.

Según Atlanta Black Star , López es ahora la única propietaria después de que Affleck le transfiriera su parte de la propiedad tras abandonar la casa en junio de 2024 y finalizar su divorcio meses después, en agosto. Esta transferencia significa que cualquier ganancia por la venta irá íntegramente a López.

Los fans tuvieron reacciones encontradas ante la rebaja de precio. Un fan comentó: "50 millones sigue siendo muchísimo dinero, y sea cual sea el precio al que la venda, al menos será suya". Otro sugirió: "Si la rebajan otros 30 millones, tal vez encuentren un comprador". Un tercer comentario decía : "La verdad es que nadie necesita una casa de 50 millones de dólares. Es mucho dinero para llevar encima".

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Otro fan comentó sobre la decisión de Affleck de renunciar a su parte: "¡Imagínate querer terminar una relación con tantas ganas que digas que te quedes con la casa!". Sin embargo, muchos apoyaron a López, y uno escribió: "J.Lo es increíble. La casa es preciosa. Está mejor sin Ben. ¡Bien por ella!".

En abril, la expareja modificó discretamente su acuerdo de reparto de bienes para permitir cambios en los términos de la herencia. Según el acuerdo actualizado, López será responsable de todos los gastos relacionados con cualquier venta futura de la propiedad, incluyendo las comisiones del agente inmobiliario, los impuestos y los gastos de cierre.

En marzo, Affleck vendió su empresa emergente de inteligencia artificial, InterPositive, a Netflix por 600 millones de dólares, lo que hizo que la pérdida en la operación conjunta fuera relativamente insignificante.

Según Yahoo! Entertainment , la pareja invirtió millones en la renovación de la mansión de 38.000 pies cuadrados y la compartieron con sus hijos de matrimonios anteriores: Affleck tiene tres hijos con Jennifer Garner, y Lopez tiene gemelos con Marc Anthony.

Está por ver si la última rebaja de precio finalmente conducirá a la venta y dará por cerrado este capítulo.

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