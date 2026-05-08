Vanessa Bryant rechazó el martes los rumores que han resurgido en las redes sociales sobre un posible embarazo o planes de volver a casarse, respondiendo sarcásticamente en Instagram a las especulaciones sobre su vida personal.

La viuda de la fallecida estrella de Los Angeles Lakers , Kobe Bryant, y madre de cuatro hijos, se ha enfrentado repetidamente a acusaciones infundadas desde el accidente de helicóptero del 26 de enero de 2020 en el que murieron su marido y su hija de 13 años, Gianna, junto con otras siete personas.

Según informó Atlanta Black Star , Bryant, de 43 años, publicó una breve historia en Instagram después de que una publicación en redes sociales afirmara que estaba "a punto de volver a casarse" y que había heredado la mitad del patrimonio de Kobe Bryant, y que el resto "se repartiría entre sus tres hijas".

En su historia de Instagram, Bryant respondió con un mensaje directo: "¿Pueden decidirse ya... estoy embarazada por centésima vez o me voy a volver a casar?", según Yahoo! Entertainment .

Vanessa Bryant addresses the pregnancy and marriage rumors on IG pic.twitter.com/2ogsOoNiIx — Kobe Bryant Stories & Motivation (@kobehighlight) May 4, 2026

Los usuarios de redes sociales que difundieron el rumor hicieron comentarios mordaces que Atlanta Black Star reprodujo íntegramente. Una persona escribió : "Quienquiera que esté ocultando, tiene el mejor puesto de todos los tiempos; esa persona NUNCA será revelada públicamente". Otra escribió: "No entiendo por qué se preocupan por lo que hace, con quién sale y demás. ¿Acaso tiene que seguir casada con su difunto esposo? Déjenla en paz".

Partidarios y críticos respondieron en los comentarios, y Atlanta Black Star mantuvo su redacción original. Un seguidor escribió : "La gente es estúpida", y añadió : "¿De verdad esperan que esta mujer se quede soltera para siempre? Kobe ya tendría pareja. ¡Déjenla vivir su vida!".

Otro preguntó: "¿Cuál es la obsesión con crear rumores y acosar a las viudas después de que perdieron trágicamente a sus maridos?". Un tercero escribió : "Qué vergüenza, perras, son miserables, déjenla en paz, perdió a su marido y a su hija", y añadió : "Maldita sea, no dijo que no. Bien por ella".

Otras publicaciones en redes sociales criticaron los repetidos rumores sobre embarazo y segundas nupcias. Un comentarista dijo : "Han dicho que esta señora está embarazada al menos tres veces", y continuó: "Nunca llega el bebé. Se supone que se va a volver a casar y a tener citas, pero nunca se casa. ¿Acaso la gente no ha pensado que tal vez todavía está de luto por la muerte de su hijo?". Otro advirtió: "No cruces la línea. Estos imbéciles usan cualquier cosa para impulsar su propia agenda. Ocúpate de tus asuntos y vive tu vida".

Vanessa Bryant, que también tiene tres hijas: Natalia, de 23 años; Bianka, de 9; y Capri, de 6, no ha confirmado públicamente ningún embarazo ni ninguna relación sentimental desde la muerte de Kobe Bryant.

Su reciente publicación en Instagram, con motivo del que habría sido el vigésimo cumpleaños de Gianna, decía: "Feliz cumpleaños a mi dulce angelito, Gianna. No hay palabras para expresar cuánto te amo y te extraño, mamacita. ¡Mamá te ama muchísimo!".