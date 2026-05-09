Victoria Beckham habla con franqueza sobre su estilo de crianza y lo que su hijo Brooklyn opinó sobre la marca Beckham.

Victoria rompió su silencio tras las acusaciones de Brooklyn de que estaba "controlado por una familia que valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo". La ex Spice Girl abordó indirectamente la controversia, entre otras cosas, en una reveladora entrevista con Emma Grede.

En enero, Brooklyn criticó duramente la forma en que David y Victoria criaban a sus hijos en una declaración mordaz, alegando que todo lo que hacían por la familia priorizaba la "Marca Beckham". Sus padres eran celebridades de alto perfil mucho antes de convertirse en una pareja poderosa y una marca reconocida mundialmente.

Victoria responde a las afirmaciones de Brooklyn sobre la "marca Beckham".

"Cuando David y yo nos conocimos, nunca tuvimos la intención de crear una marca", reveló Victoria. "La gente habla de "la marca Beckham", pero surgió de forma muy natural... Nunca fue algo que siquiera discutiéramos juntos... David hizo lo suyo, yo hice lo mío... Simplemente somos dos constructores. Eso es lo que hacemos".

También confesó que su estilo de crianza ha cambiado a medida que sus cuatro hijos han crecido, y que ahora es "muy diferente" en comparación con cuando eran mucho más pequeños. "Para nosotros es muy importante mantener una relación muy cercana... Simplemente intento hacerlo lo mejor que puedo", afirmó.

Victoria explica cómo los Beckham abordan la crianza de los hijos.

Citó a su hijo Cruz y su papel en su prometedora carrera musical. "Todo lo que pueda hacer para apoyarlo, animarlo y ayudarlo, ese es mi deber como su madre. Nunca se trata de presionarlo ni de obligarlo. Se trata de estar ahí para apoyarlo", explicó. Las declaraciones de Brooklyn nunca se abordaron ni se mencionaron en la entrevista.

"En definitiva, queremos que los niños sean trabajadores y amables", afirmó. "Creo que siempre he querido ser la mejor madre posible y cuidar de mis hijos, pero siento que parte de mi labor ha sido ayudarlos a desarrollar todo su potencial. Que descubran cuál es su propósito en la vida".

Brooklyn no ha visto a su familia desde mayo de 2025 y dejó muy claro que no le interesa la reconciliación. Dijo que lo único que quiere es vivir una vida privada con su esposa, Nicola Peltz, con quien se casó en 2022.

¿Victoria "secuestró" la boda de Brooklyn?

"Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me distancié de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido... Mi esposa y yo no queremos una vida marcada por la imagen, la prensa o la manipulación. Lo único que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia", declaró en enero.

Los informes han resaltado momentos álgidos de la disputa, incluyendo la acusación de Brooklyn de que su madre le "robó" su primer baile con Nicola en su boda. Escribió que el baile había sido planeado "semanas antes con una romántica canción de amor", pero que frente a 500 invitados Victoria "estaba esperando para bailar conmigo", y afirmó que "nunca se había sentido tan humillado en su vida".

Victoria no se ha referido directamente a esa afirmación específica en entrevistas recientes, centrándose en cambio en su postura más general sobre la crianza de los hijos y su deseo de protegerlos.

"Siempre hemos intentado ser los mejores padres que podemos ser", declaró a The Wall Street Journal , y añadió: "Lo único que siempre hemos intentado hacer es proteger a nuestros hijos y amarlos".