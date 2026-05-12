BILLUND, Dinamarca — Lego ha revelado oficialmente su proyecto más ambicioso de El Señor de los Anillos hasta la fecha: una réplica colosal de Minas Tirith, la icónica Ciudad Blanca de Gondor, compuesta por 8278 piezas. El set número 11377, perteneciente a la línea premium Icons para constructores adultos, se lanzará el 1 de junio de 2026 con un precio de venta al público estimado entre 599,99 y 650 dólares. Esta enorme construcción se sitúa instantáneamente entre los sets más grandes de Lego y se convierte en el mayor de la temática de El Señor de los Anillos, superando al popular set de Rivendell en más de 2000 piezas.

El esperado modelo reproduce con asombroso detalle a microescala la ciudad fortaleza de siete niveles en su exterior, a la vez que ofrece espacios interiores accesibles para jugar y exhibir. Las filtraciones y los primeros avances muestran intrincados trabajos en piedra, imponentes murallas, la Gran Puerta y niveles elevados que se alzan dramáticamente hacia la Ciudadela y el Árbol Blanco. Los constructores pueden recrear momentos clave del Sitio de Gondor, incluyendo posiciones defensivas y la arquitectura espectacular que definieron las épicas batallas en las películas de Peter Jackson y los libros de JRR Tolkien.

Aspectos destacados de la escala y el diseño

Con 8278 piezas, Minas Tirith se une a un selecto grupo como el sexto set de Lego más grande de todos los tiempos. Su tamaño permite una altura y profundidad impresionantes, con una estructura diseñada para dominar cualquier estantería. La fachada resalta las imponentes murallas blancas y las terrazas escalonadas de la ciudad, mientras que el diseño de la parte trasera abierta permite el acceso a interiores detallados con salas del trono, armerías y aposentos.

Los diseñadores incorporaron técnicas de construcción avanzadas para lograr estabilidad y realismo, utilizando nuevos elementos y un ingenioso uso de las piezas para conseguir el característico aspecto de capas de Minas Tirith. El set recompensa a los constructores pacientes con pasos de construcción gratificantes que reflejan la complejidad arquitectónica de la ciudad, desde los cimientos hasta la imponente cima. Las primeras imágenes de los manuales de instrucciones y los avances resaltan la meticulosa atención a la proporción y la textura que caracteriza a los sets de Lego Icons.

Minifiguras y accesorios

El set incluye al menos 10 minifiguras , que representan fielmente a los personajes clave de la época de la Batalla de los Campos del Pelennor. Entre las figuras esperadas se encuentran Gandalf el Blanco con su bastón, el rey Aragorn con atuendo real, Pippin Took con armadura gondoriana, Faramir, Denethor y varios soldados gondorianos con gran detalle. Una figura construible del caballo Sombragrís añade un elemento dinámico, permitiendo a los fans recrear los icónicos paseos de Gandalf.

Un set de regalo por compra, numerado 40893 y compuesto por 307 piezas, se incluye por tiempo limitado con las primeras compras. Esta figura más pequeña representa a Grond, el enorme ariete con cabeza de lobo utilizado por las fuerzas de Sauron, e incluye dos minifiguras. El regalo enriquece la narrativa del asedio y ha generado gran entusiasmo entre los coleccionistas.

Contexto dentro de la línea de El Señor de los Anillos de Lego

La colaboración de Lego con Warner Bros. y Middle-earth Enterprises ha dado lugar a sets muy populares desde principios de la década de 2010, con un resurgimiento en los últimos años. Rivendell (set 10316), con 6167 piezas, marcó un hito en 2023, seguido de otros lanzamientos exitosos como la torre de Barad-dûr. Minas Tirith representa la culminación de la demanda de los fans por la icónica fortaleza que resistió a las fuerzas de Mordor.

El nuevo set está dirigido a coleccionistas adultos y aficionados acérrimos, y se alinea con la creciente línea Icons, centrada en modelos detallados y dignos de exhibición. Su lanzamiento el 1 de junio lo convierte en uno de los eventos más destacados del verano para los entusiastas de Lego, lo que probablemente generará un gran interés en las reservas anticipadas cuando se acerque la fecha de lanzamiento.

Análisis de precios y valor

Con un precio aproximado de entre 600 y 650 dólares, este set ofrece una excelente relación calidad-precio en comparación con otros sets de Lego de gran tamaño, como la Estrella de la Muerte de 999 dólares. Si bien es un producto de alta gama, muchos fans lo consideran razonable dada la cantidad de piezas, las minifiguras y su impacto visual. Las primeras reacciones en redes sociales y foros muestran un gran entusiasmo a pesar del precio, y los coleccionistas planean ahorrar o incluir en su presupuesto lo que muchos llaman un "set de ensueño".

Lego tiene un historial de excelentes resultados en la reventa de sus sets con licencia de gran tamaño, lo que sugiere que Minas Tirith podría mantener o incluso aumentar su valor para los compradores del mercado secundario. Su detallado diseño y su importancia cultural refuerzan su atractivo a largo plazo.

Reacción de los fans y la comunidad

La comunidad Lego ha reaccionado con gran entusiasmo desde que se filtraron las primeras imágenes a finales del año pasado. Foros, el subreddit r/Legoleak de Reddit y canales de fans han analizado minuciosamente cada imagen disponible, elogiando la escala y especulando sobre posibles referencias ocultas a las películas. Muchos la comparan favorablemente con las construcciones anteriores de El Señor de los Anillos, al tiempo que destacan el salto en ambición.

Algunos coleccionistas expresan cierta preocupación por el precio en medio de las presiones económicas, pero la opinión general es muy positiva. "Este es el que estábamos esperando", comentó un destacado creador de contenido en un análisis en vídeo. La capacidad del set para representar una ciudad entera en lugar de una sola ubicación lo convierte en una pieza central para las colecciones de la Tierra Media.

Impacto más amplio en Lego y la cultura pop

La presentación de Minas Tirith subraya la estrategia de Lego de invertir en temas con licencia de gran éxito con productos de alta calidad. Al ser uno de los sets más grandes en producción, pone de manifiesto las capacidades de fabricación y la innovación en el diseño que siguen ampliando los límites de los modelos construidos con ladrillos. El lanzamiento coincide con el interés sostenido por el mundo de Tolkien, impulsado por nuevas adaptaciones y celebraciones de aniversario.

Para las familias y los constructores más jóvenes, este set podría inspirarlos a iniciarse en este hobby mediante lanzamientos más pequeños relacionados, mientras que los fans más acérrimos preparan sus espacios de exhibición para la monumental construcción. Su lanzamiento podría despertar un renovado interés en toda la línea Lego de El Señor de los Anillos, impulsando las ventas de toda la temática.

A medida que crece la expectación por su lanzamiento oficial el 1 de junio, los aficionados a Lego de todo el mundo cuentan los días. Ya sea como una obra maestra independiente o como pieza central de una colección de la Tierra Media en expansión, el set de Minas Tirith promete una experiencia de construcción inolvidable y un impresionante homenaje a uno de los símbolos de esperanza y resiliencia más perdurables de la fantasía.

Los faros de Minas Tirith están iluminados con forma de ladrillos, y la respuesta de los aficionados ha sido un auténtico grito de guerra.