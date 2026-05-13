Más de dos décadas después del estreno de "Romeo Must Die" en los cines, Jet Li sigue atesorando los recuerdos que compartió con la fallecida cantante y actriz Aaliyah.

En una entrevista con la revista People sobre su nuevo libro, "Más allá de la vida y la muerte: El camino de la verdadera libertad", Li reflexionó sobre el rodaje de la película de acción de 2000 que ayudó a impulsar su carrera en Hollywood.

La estrella de las artes marciales dijo que la experiencia se volvió aún más especial gracias a la amistad que entabló con Aaliyah en el set.

"Para mí, Romeo Must Die fue una película muy importante en mi carrera en Hollywood", compartió Li. "Fue la primera vez que el estudio me dio la oportunidad de interpretar mi primer papel protagónico".

Li explicó que Aaliyah le brindó un gran apoyo durante el rodaje, especialmente mientras se adaptaba a actuar en una película en inglés.

Según él, los dos pasaron días ensayando escenas juntos y trabajando la química entre ellos en pantalla, línea por línea.

Su vínculo perduró incluso después de que las cámaras dejaran de grabar. Li recordaba con cariño las cenas que compartió con Aaliyah y sus familias durante la producción.

"Después de nuestros días de rodaje, cenábamos", dijo. "Su madre la traía. Yo traía a mi hermano. Nos sentábamos juntos como una familia, en un ambiente muy cálido".

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Jet Li dice que Aaliyah sigue estando "siempre en mi corazón".

El actor también habló con cariño del ambiente en el set, diciendo que el elenco se preocupaba sinceramente los unos por los otros. Recordó a Aaliyah como "muy encantadora y guapa" y dijo que trabajar junto a estrellas como Anthony Anderson y DMX le creó recuerdos que aún atesora.

Aaliyah interpretó a Trish O'Day en la película, un papel que recibió elogios tanto de los fans como de la crítica.

La película fue un éxito de taquilla, recaudando 91 millones de dólares en todo el mundo y ayudando a abrirle más oportunidades a Li en Estados Unidos, según informó Yahoo .

Para Li, sin embargo, el recuerdo más vívido del proyecto sigue siendo la conexión que compartió con Aaliyah antes de su trágica muerte en un accidente aéreo en las Bahamas en 2001. Ella tenía tan solo 22 años.

"Digo que, si bien su cuerpo ya no está con nosotros, mentalmente siempre está aquí", dijo Li. "Siempre está en mi corazón".

Añadió que la gente en Estados Unidos sigue hablando de Aaliyah cada vez que él la visita, lo que le recuerda lo profundamente que sigue conmoviendo a sus fans en todo el mundo.

Li también reflexionó sobre cómo las películas de artes marciales cambiaron su vida y lo dieron a conocer a una audiencia global. Cree que los fans conectaron con sus películas porque combinaban la acción con estilos tradicionales de kung fu, lo que las diferenciaba de muchas películas de lucha de Hollywood de la época.