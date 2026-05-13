Stanley Tucci habla abiertamente sobre su matrimonio con su esposa Felicity Blunt, reflexionando sobre la diferencia de edad de 21 años entre ellos y cómo su relación cambió inesperadamente su vida.

En declaraciones al programa Open Book With Jenna, Tucci compartió que nunca esperó volver a casarse tras la muerte de su primera esposa, Kathryn Spath, en 2009. El actor afirmó que la idea de rehacer su vida le parecía inalcanzable.

"No estaba seguro de volver a casarme", dijo Tucci, de 65 años. "Nunca pensé que volvería a tener hijos. Y cuando la conocí, todo cobró sentido, a pesar de la diferencia de edad de 21 años".

Tucci y Blunt se conocieron en el estreno de "El diablo viste de Prada" en 2006, película en la que Emily Blunt, hermana de Felicity, actuó junto a él. Años después, se reencontraron en la boda de Emily Blunt con el actor John Krasinski en 2010, y su relación pronto se tornó romántica. La pareja se casó en 2012 y posteriormente tuvieron dos hijos.

Según EW , Tucci afirmó que la conexión con Felicity se sintió natural a pesar de sus diferencias de edad y origen.

"Conectamos enseguida. Teníamos mucho en común, aunque en realidad no teníamos nada en común", explicó. También habló con cariño de cómo Blunt le había aportado estabilidad a su vida tras años de dolor y cambios.

Stanley Tucci reflects on 21-year age gap with wife Felicity Blunt https://t.co/CDvjSkImuj pic.twitter.com/f54bVoUh9v — Page Six (@PageSix) May 7, 2026

Stanley Tucci comparte sus pensamientos sinceros

Tucci afirmó que ella contribuyó a crear una sensación de seguridad tanto para él como para sus hijos, describiéndola como una presencia constante y positiva en su hogar.

"Y es muy divertida. Es muy agradable pasar tiempo con ella", dijo. "Es increíblemente positiva, algo que yo no siempre soy".

Más allá de su personalidad, Tucci elogió la inteligencia y la perspectiva de su esposa, afirmando que admira profundamente su capacidad para procesar información y comprender el mundo.

Posteriormente, retomó el tema en una entrevista aparte con The Times de Londres, donde reflexionó con mayor franqueza sobre la diferencia de edad entre ellos. Si bien afirmó que no afecta su relación en el día a día, admitió que hay momentos en los que reflexiona sobre el futuro.

"Me entristece no poder verla envejecer", dijo, y añadió que reflexiona sobre lo que suele significar envejecer juntos en las relaciones a largo plazo, según informó la revista US Magazine .

Tucci también habló con sinceridad sobre el duelo tras la muerte de su primera esposa, afirmando que la experiencia lo marcó profundamente y moldeó su perspectiva sobre el amor y la pérdida. Admitió que esas emociones aún le generan temor, especialmente al pensar en el envejecimiento y la mortalidad.