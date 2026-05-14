Jennifer Lopez y Brett Goldstein han hablado por primera vez sobre su muy comentada relación, destacando la "gran química" que mostraron durante el rodaje de Office Romance en una campaña publicitaria conjunta publicada el 13 de mayo en Estados Unidos, pocas semanas antes del estreno de la comedia romántica el 5 de junio.

El interés por Jennifer Lopez y Brett Goldstein ha aumentado a medida que los sitios de chismes y los usuarios de redes sociales especulan sobre si su relación en pantalla pudo haber trascendido a la vida real, especialmente tras la ruptura de Lopez con Ben Affleck . Ni Lopez ni Goldstein han confirmado ningún romance. Sin embargo, lo que sí han hecho es alimentar la narrativa de una relación que parece haber funcionado excepcionalmente bien en el set.

Jennifer Lopez and Brett Goldstein are clocking in at the Netflix Upfront in NYC for their upcoming rom-com, 'Office Romance,' premiering June 5. pic.twitter.com/payV8TBqTA — Entertainment Tonight (@etnow) May 13, 2026

López declaró a la revista People que la conexión entre ellos fue instantánea. "Tuvimos una gran química desde el principio", dijo, y añadió que esta se intensificó durante el rodaje.

Viniendo de una actriz que ha protagonizado durante décadas comedias románticas de estudio, no se trata de un cumplido cualquiera. Parecía genuinamente sorprendida por el hombre que se esconde tras el futbolista gruñón que millones conocen de Ted Lasso .

Jennifer Lopez, Brett Goldstein y una primera impresión sorprendente

La noticia surgió después de que López admitiera que, al comenzar el proyecto, esperaba que Goldstein se pareciera a Roy Kent, el personaje rudo y directo que lo hizo famoso. "Esperaba un tipo más tosco", dijo. En cambio, descubrió lo que ella describió como "una persona amable, gentil y a la vez muy inteligente, con un gran encanto". El contraste con su personaje en pantalla fue, en sus palabras, "una sorpresa".

López, de 56 años, se describió a sí misma como una gran admiradora de Ted Lasso , y destacó a Roy Kent como uno de sus personajes favoritos. Suponía que se encontraría con una versión de esa característica expresión de enfado. Sin embargo, según contó, lo que encontró fue un colega de voz suave, totalmente diferente al duro personaje de ficción.

Jennifer Lopez and Brett Goldstein 🌟 Netflix UpFront🌟 ❤️❤️ Perfect pic.twitter.com/AAnsFk4IPB — Re_jlo (@re_jlo) May 13, 2026

Goldstein, de 45 años, no parece haber quedado menos impresionado. Coescribió Office Romance con Joe Kelly y dejó claro que Lopez nunca fue una opción de reserva. "Empezamos a preguntarnos quién es la mejor estrella de comedias románticas y, sin dudarlo, ambos dijimos J.Lo", declaró a People .

Escribir pensando en ella facilitó el proceso, comentó. "Es la mejor en esto. Solo queríamos escribir algo divertido e ingenioso que mereciera su aprobación".

Jennifer Lopez and Brett Goldstein attend a special screening of ‘OFFICE ROMANCE’ pic.twitter.com/SsLOBKawD2 — Distinct Post. (@DistinctPost) May 14, 2026

Por supuesto, aquí hay un elemento de admiración mutua propio de Hollywood. Las estrellas elogian a sus compañeros de reparto casi por reflejo. Sin embargo, la forma en que tanto López como Goldstein lo plantean sugiere que esto fue más que la típica adulación de las giras de prensa. Sus relatos coinciden y ambos hacen hincapié en la misma palabra: química.

Circulan rumores sobre un supuesto romance de oficina entre Jennifer Lopez y Brett Goldstein.

Ese entusiasmo compartido ha alimentado una oleada de rumores. Según OK!, una fuente anónima afirmó que había "una química innegable entre Jen y Brett en el set, y que, naturalmente, se extendió fuera de cámara". Para López, que aún se estaba "recuperando emocionalmente" tras su ruptura con Affleck, el vínculo con Goldstein le aportó "una grata sensación de ligereza y evasión".

La misma fuente insistió en que López nunca consideró que lo que había entre ellos fuera la base de una relación a largo plazo. En cambio, lo describió como una situación que le permitió "sentirse deseada y con energía de nuevo, sin la presión de las expectativas".

"Jen siente un gran cariño por Brett y lo valora mucho como persona; lo encuentra cálido, sensato e increíblemente talentoso, y siempre se ha sentido cómoda en su compañía", dijeron. Sin embargo, cuando López consideró "el panorama general" de lo que busca en una pareja, Goldstein " no cumple del todo con esos requisitos".

Jennifer Lopez instantly had 'great chemistry' with Office Romance co-star Brett Goldstein

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Si esos comentarios son ciertos, pintan menos la historia de un romance secreto y más la de una estrecha amistad laboral que nunca llegó a ser algo más serio. También dan pie a especulaciones sobre qué hay exactamente en la lista de prioridades personales de López. Sobre eso, la prensa guarda silencio.

Lo que está claro es que ambos protagonistas se contentan con dejar que el público proyecte sus propias fantasías en Office Romance . La película presenta a López como una estricta directora ejecutiva de una aerolínea que se enamora de la ambiciosa nueva abogada de la compañía, interpretada por Goldstein. La relación clandestina de sus personajes en el trabajo rápidamente enreda sus emociones con sus carreras, llevándolos a un terreno más arriesgado del que pretendían.

Jennifer Lopez and Brett Goldstein brought their new Netflix film “Office Romance” to the Netflix Upfronts in NYC ✨📸 The unexpected duo hit the red carpet together while promoting the upcoming romantic comedy, instantly becoming one of the most talked-about pairings of the… pic.twitter.com/u0bQ1QVhLE — New York Mickey (@MickmickNYC) May 13, 2026

Es una situación que encaja a la perfección con los rumores existentes. Un jefe poderoso, un subordinado carismático, un contacto secreto bajo las luces fluorescentes de la oficina y dos protagonistas que hablan con entusiasmo de la "gran química" que existe entre ellos, mientras eluden cuidadosamente la pregunta de qué hay, si es que hay algo, fuera de las cámaras.

Por ahora, la única relación que se puede apreciar entre Jennifer Lopez y Brett Goldstein es la que se desarrolla en pantalla. Todo lo demás permanece en esa zona gris tan característica de Hollywood, donde las declaraciones cordiales, las fuentes anónimas y las especulaciones de los fans se entremezclan, y la verdad se mantiene, deliberadamente, fuera del alcance de los medios.