Stephen Colbert habla abiertamente sobre el mensaje que le envió a Byron Allen tras enterarse de que CBS reemplazaría "The Late Show" con la serie de comedia de Allen, "Comics Unleashed".

En una entrevista reciente con Stephen Colbert, publicada el 7 de mayo, el veterano presentador de programas nocturnos compartió que felicitó personalmente a Byron Allen tras enterarse de la noticia sobre el cambio de programación de la cadena.

"Cuando me enteré, le escribí a la mañana siguiente", dijo Colbert. "Le dije: 'Oye, felicidades. He oído que te dieron el tiempo. ¡Qué bien! ¿No sería estupendo que le escribieras una nota al señor Carson?'"

Según ENews , la broma de Colbert hacía referencia a la histórica aparición de Allen en The Tonight Show Starring Johnny Carson en 1979.

Con tan solo 18 años, Allen se convirtió en el comediante más joven en actuar en el famoso programa presentado por Johnny Carson.

El presentador, de 61 años, dijo que había llegado a conocer a Allen durante el último año y habló con cariño de él durante la entrevista.

"Que Dios lo bendiga. Conozco a Byron", dijo Colbert. "De hecho, nos conocimos el año pasado. Es fascinante".

Stephen Colbert Reacts to CBS Replacement for The Late Show https://t.co/L1FEZpYcwj — E! News (@enews) May 7, 2026

Stephen Colbert rompe el silencio

CBS confirmó a principios de este año que "Comics Unleashed" ocuparía el horario de las 23:35 inmediatamente después de que "The Late Show" emitiera su último episodio el 21 de mayo.

La cadena explicó previamente que poner fin a la longeva franquicia de programas nocturnos fue una decisión financiera, ya que la televisión nocturna tradicional sigue enfrentándose a dificultades.

Aunque otro programa de comedia sustituirá al suyo, Colbert dejó claro que no está centrado en lo que depara el futuro para la cadena.

"No es asunto mío", dijo cuando se le preguntó sobre el cambio de formato de CBS, que ahora abandona el formato tradicional de horario nocturno, según informó USA Today .

Colbert admitió que se sorprendió al enterarse de que el programa terminaría después de más de tres décadas en antena. Ha presentado "The Late Show" desde 2015, sucediendo a David Letterman.

A medida que se acercan sus últimos episodios, Colbert también reflexionó sobre el futuro incierto de la televisión nocturna y lo que podría significar para presentadores como Jimmy Kimmel, Seth Meyers y Jimmy Fallon.

"No sé qué va a pasar", admitió Colbert. "Pero una noche encenderé la televisión y probablemente no habrá nadie".

Aun así, dijo que espera que el público recuerde "The Late Show" por una sencilla razón: las risas.

"Quiero que me recuerden por mi programa de comedia", compartió Colbert. "Nos ganamos la vida haciendo reír, y en definitiva, eso es lo que más deseo. Solo quiero hacer reír al público".