Oír a Alberto Guerra hablar con acento cubano es un agasajo. El reconocido actor de series como 'Narcos México', 'El Señor de los Cielos', 'Accidente' y ahora 'M.I.A.' suele sonar mexicano en sus entrevistas y en la mayoría de sus personajes. La cara se le ilumina de una forma diferente y sonríe grande, con una de esas sonrisas que probablemente reserva para su esposa Zuria Vega y sus tres hijos.

Escucharlo hablar de La Habana, esa Habana que encontró más autentica que nunca en contraste con su vida en el mundo del espectáculo, es un regalo, sobretodo en estos momentos en los que la lupa del mundo pasa por Cuba.

Verlo por Zoom, contando lo diferente que fue para él interpretar a Elías Pérez, la mano armada de un cartel que trafica sustancias ilegales y personas en el sur del estado de Florida, es parte de ese disfrute. Y es que este papel en M.I.A.,el nuevo thriller policíaco de Peacock ambientado en Miami, es el primer cubano de su increíble carrera.

"Llevaba tiempo queriendo interpretar personajes cubanos", dijo Guerra a esta reportera. "He tenido que interpretar a mexicanos, colombianos, uruguayos. Hay algo en sentirme en paz sabiendo que el personaje es cubano, aunque no sea lo importante. La nacionalidad de Elías podría ser de Tombuctú. Daría igual. Pero hay algo que no se puede ocultar y que me da cierta tranquilidad".

Eso no quiere decir que el personaje en sí mismo sea positivo. De hecho, es el más cruento, y físicamente violento de su carrera. Es mucho decir para alguien que ha hecho papeles como El Charro y El Chema. "No, no, lo que hace este personaje, especialmente al principio de la serie, no creo que lo haya hecho con ningún otro personaje", admitió Guerra, quien debió imponerse un programa físico intenso y abrazar una vida más sana que nunca en Miami, para pasar de la oscuridad de Elías a la luz.

Disponible ahora en Peacock, M.I.A. consiste en nueve episodios ambientados entre Miami y los Cayos de Florida. La serie sigue a Etta Tiger Jonze, interpretada por Shannon Gisela, después de que el negocio familiar de narcotráfico se desmorona y se ve envuelta en el submundo criminal de Miami. El reparto incluye a Cary Elwes, Danay García, Alberto Guerra, Maurice Compte, Gerardo Celasco y Marta Milans, con apariciones especiales de Edward James Olmos, Billy Burke y Sônia Braga. Es un elenco latino de ensueño.

Elías Pérez ha trabajado durante años para la familia Rojas. Es un hombre que lidia con el dolor mientras intenta asegurarse de que no queden cabos sueltos tras los asesinatos de la familia de Etta. Sin embargo, Guerra no lo abordó como un simple matón. Lo creó a partir del abandono, la lealtad y un desarrollo emocional estancado.

"Elías es un chico de la calle, probablemente con una vida muy dura", detalló. "Lo rescatan, le dan un hogar, le dan una vida, pero también le dan un propósito. Y resulta que ese propósito no es precisamente lo mejor que le podría haber pasado".

Lo ve como "un niño de 40 años" obligado, tras una gran pérdida, a ampliar su visión del mundo y dejar de obedecer ciegamente. "La única persona que le importaba en la vida muere", dijo Guerra, explicando el motor emocional detrás del declive del personaje.

Esa persona es Isaac Rojas, interpretado por Edward James Olmos, uno de los actores latinos más respetados de Hollywood. Guerra dijo que trabajar con Olmos fue como un regalo.

"Él es uno de los hombres, uno de los nombres, que abrieron el camino", dijo Guerra. "Probablemente sin él ni siquiera estaríamos haciendo series como esta con elencos tan latinos". Guerra agregó que ver a Olmos llegar al set con humildad, gratitud y frescura después de décadas de trabajo se convirtió en "una lección".

Un cubano de corazón

Además de abrazar la cubanidad de su personaje, el rodaje en Miami también lo reconectó con sus recuerdos en la isla, a la que visitó recientemente después de muchos años.

"Hay una cosa muy extraña que es que yo no me he dado cuenta la cantidad de años que yo tenía sin ir a Cuba, porque todos los días la tengo muy presente, sobre todo La Habana", contó "Fue muy duro, como lo es por lo general cuando uno regresa a un lugar porque tu memoria es otra".

Pero al mismo tiempo fue tan rico, tan sincero y tan honesto. Sobre todo en un mundo como en el que vivo yo. Que bueno, voy de un lado para el otro trabajando, haciendo esto, lo otro, viendo el mundo entero y, donde hay tantas voces y tantas cosas, y de pronto regresar a La Habana y hay una sinceridad en eso que es incomparable para mí con ninguna otra parte del mundo", agregó con la nostalgia traspasando la pantalla y repitiendo lo que repiten los millones de migrantes, voluntarios o no, regados por el mundo.

Ese contraste, la calidez del actor frente a la violencia de Elías, recorre la trayectoria de Guerra. A sus 43 años, atraviesa uno de los periodos más internacionales de su carrera. En enero, Dolce & Gabbana Beauty lanzó una campaña para The One protagonizada por Madonna y Guerra, lo que marcó un giro sorprendente en el mundo de la moda para el actor cubano.

Guerra también fue protagonista de la reciente colaboración entre el diseñador latino Willy Chavarría y Zara.

"Todavía me sorprende", dijo Guerra sobre esa nueva visibilidad en el mundo de la moda. "Mi profesión me pone constantemente a prueba, así que experimento algo nuevo, hago algo nuevo y, de alguna manera, me siento incómodo. Eso es algo que disfruto mucho".

También forma parte de Ha-chan, 'Shake Your Booty!', la película presentada en Sundance y dirigida por Josef Kubota Wladyka. La película ganó el premio a la Mejor Dirección en la categoría de Drama estadounidense en el Festival de Cine de Sundance de 2026. Guerra describió su papel como mucho más luminoso que el de Elías: un bailarín en "una historia hermosa, triste pero hermosa".

Sin embargo, Elias es el personaje que actualmente atrae a los espectadores hacia el lado más oscuro de Guerra. Cuando se le preguntó qué canción le asignaría al personaje, no dudó mucho y se fue por una de las canciones más poderosas, famosas y controversiales de los Rolling Stones

"Sympathy for the Devil", dijo.

Please allow me to introduce myself

I'm a man of wealth and taste

I've been around for a long, long year

Stole many a man's soul and faith

And I was 'round when Jesus Christ

Had his moment of doubt and pain

Made damn sure that Pilate

Washed his hands and sealed his fate