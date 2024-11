La amistad entre Azul Guaita y Andrea Chaparro es tan real como el amor de hermanas que viven sus personajes en la serie 'Como Agua Para Chocolate'. Las actrices mexicanas,a las que ya vimos juntas en la nueva versión de 'Rebelde', encarnan a Tita y su hermana Gertrudis, los personajes femeninos positivos en la obra de Laura Esquivel.

Aunque su personaje de Gertrudis no cocina en la producción de Salma Hayek, Chaparro anduvo en las clases de cocina con Guaita, cuyo personaje de Tita pasa gran parte de la producción en la cocina. Así lo contaron las artistas en una entrevista con ENSTARZ ¡Latino!

"La verdad es que Andrea tiene también mucho poder en la cocina. Cocina delicioso."; afirmó Guaita quien debió tomar clases para preparar las increíbles recetas que marcan la historia del amor contrariado de Tita de la Garza y Pedro Murquiz.

La serie, cuyo primer capítulo se estreno el domingo 3 de noviembre en MAX, amplía la realidad relatada en el libro de 1989 y expande en gran medida la historia que cuenta la película dirigida por Alfonso Arau en 1992.

La historia de 'Como Agua Para Chocolate' está asentada en la era de la Revolución mexicana de principios del siglo XX y usa el realismo mágico para entrelazar la realidad política de la época, la situación de las mujeres y el esplendor de la gastronomía mexicana.

Aun para los que conocen la obra de Esquivel o hayan visto la película, esta nueva producción tiene incluso más magia. La dirección, la fotografía, la escenografía, y los exteriores son de primera categoría. Es fácil imaginar los olores y los sabores de la cocina de Tita. La música amplifica las sensaciones y las emociones de las hermanas de La Garza y de su madre, la incólume Mamá Elena, encarnada por Irene Arzuela.

Una reflexión personal

Guaita y Chaparro brillan en sus roles. La ternura e inocencia de Tita, la fuerza de Gertrudis no podían estar en las mejores manos. Ellas no solo le han regalado su arte al público. También se quedaron con lecciones de la historia y sus personajes.

"Seguir tus seguir tu tu voz interior, tu intuición", es para Guaita la reflexión que le generó vivir en la piel de Tita y espera que la audiencia explore al ver la serie. " Decir no. Esto no, no me parece bien. Puede que algo deba ser, pero no estoy de acuerdo con esto y ser tu propia persona y seguir tu corazón. Seguir tu tu mente y y hacer las cosas que tú quieres hacer sin lastimar a nadie. claro, pero si seguir tu corazó".

La artista espera que conn esta serie, se vea "como tenemos todos un poder muy grande y podemos hacer cosas maravillosas".

Por su parte, Chaparro miró hacia su alrededor. "Siento que retomar esta historia el día de hoy es una oportunidad de cuestionarnos mucho lo que vivimos, las costumbres, los estilos de vida, porque siento que el día de hoy ves 'Como Agua Para Chocolate' y te cuestionas mucho cómo vivían las mujeres, pero la verdad es que el día de hoy todavía hay muchas cosas que las mujeres siguen luchando y que no tenemos que dejar de cuestionarnos".

Cada episodio de la serie viene representado por una de esas recetas maravillosas que Esquivel introdujo en el libro. Las actrices confesaron que trabajar en un set enfocado en comida fue "una delicia". Los platillos no eran maquillados, todo se podía comer y, según ellas, se comió.

Y es que mientras uno como audiencia llora las injusticias que vive Tita, odia a Mamá Elena y a la hermana mayor Rosaura (Ana Valeria Becerrill), se maravilla y se asusta por el desboque de Gertrudis y se desespera por las injusticias de la época, también se muere de hambre y se propone aprenderse las increíbles recetas. Cada episodo es una experiencia multisensorial.

Aquí está el calendario de los capítulos.

Episodio 1- 3 de noviembre

Episodio 2- 10 de noviembre

Episodio 3- 17 de noviembre

Episodio 4- 24 de noviembre

Episodio 5- 1 de diciembre

Episodio 6- 8 de diciembre

Y mientras vamos esperando, esta es la entrevista: