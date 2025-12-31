Para algunos, las muñecas no son más que juguetes nostálgicos, pero para otros, pueden ser la fuente de sus peores pesadillas. Sus miradas vacías, sonrisas congeladas y su inquietante realismo han causado disgustos e inquietud durante mucho tiempo. En algunos casos, esta incomodidad es más profunda y se manifiesta como una fobia total conocida como pediofobia: miedo a las muñecas. Y considerando que en 2025 varias estuvieron de moda, como Anabelle que se fue de gira y las Labubu que estaban por todas partes, las cosas no estuvieron fáciles para quienes la sufren.

"Esta asociación constante de muñecas con otros estímulos espeluznantes y aterradores puede llevar a experimentar miedo o nerviosismo cuando uno se enfrenta a una muñeca o a la imagen de una muñeca", explicó la Dra. Kate Wolitzky-Taylor , psicóloga y miembro de la facultad del Departamento de Psiquiatría y Ciencias Bioconductuales de la UCLA.

Aunque la mayoría de las muñecas no son más que figuras sin vida, unas pocas se han ganado una reputación aterradora. Se dice que algunas están malditas, otras supuestamente se mueven, arañan o incluso hablan. Tanto si eres escéptico como creyente, aquí tienes algunas de las muñecas más embrujadas del mundo, incluyendo la famosa Annabelle.

La muñeca nupcial del sur de Yorkshire

En el Museo de Objetos Embrujados de Rotherham, una novia de porcelana es el centro de múltiples acusaciones inquietantes. Se cree que está poseída por un espíritu vengativo llamado Elizabeth, y supuestamente ha arañado al menos a 17 hombres, y nunca a una mujer.

El propietario del museo, Lee Steer, quien compró la muñeca por 866 libras, declaró: "Parece que la muñeca alberga un profundo odio hacia los hombres". Durante una investigación, Steer quedó con arañazos similares a pentagramas en la espalda.

Según el personal del museo, los objetos se mueven, los dispositivos electrónicos fallan y las alarmas de incendios se activan misteriosamente en la habitación de las muñecas. Otro investigador, Jon-Paul Kenny, afirmó que sintió que algo le agarraba la camisa y vio fugaces imágenes de una mujer vestida de blanco.

Normando – Cornualles, Reino Unido

Según la investigadora paranormal Candice Collins, su vida no ha sido la misma desde que compró a Norman, considerada la muñeca "más maldita" del Reino Unido. Afirma que el aire se enfrió al abrir la caja, y desde entonces la mala suerte ha perseguido a su familia.

"Norman me llena de terror", declaró Collins a los medios . Desde su llegada, ha sufrido dolores de cabeza, artritis, pesadillas e incluso mordeduras. También ha escuchado a su hijo pequeño hablar y reír con la muñeca.

"Tengo un rasguño en la espalda que parece una garra profunda", dijo. La salud de su pareja también ha empeorado, lo que la ha obligado a aislar a Norman en una caja de cristal con agua bendita.

Annabelle – Connecticut, EE. UU.

Quizás ninguna lista de muñecas embrujadas esté completa sin la famosísima Annabelle. Según la leyenda, fue un regalo de Donna, una estudiante de enfermería, en la década de 1970. La muñeca se movía sola, dejaba mensajes como "Ayuda, Lou" y, en una ocasión, apareció con lo que parecía sangre en las manos.

Después de un incidente violento que involucró a un amigo, llamaron a Ed y Lorraine Warren , famosos investigadores paranormales. Según sus hallazgos, creyeron que una entidad demoníaca se había aferrado a la muñeca.

De camino al museo, los frenos y la dirección de su coche fallaron. Solo el agua bendita logró calmar los ánimos. Hoy, Annabelle se encuentra encerrada tras un cristal, con un cartel de "No tocar", y está de gira por Estados Unidos bajo el patrocinio de NESPER.

Letta – Australia

Letta, abreviatura de "Letta Me Out", es una muñeca de madera encontrada bajo una casa en Wagga Wagga hace más de cuatro décadas. Con cabello humano real y un rostro inusualmente grotesco, se cree que Letta tiene unos 200 años y es conocida por estar extremadamente embrujada.

"Camina de noche", afirmó Kerry Walton, el hombre que lo descubrió. Se ha informado que Letta se mueve, provocando pesadillas e incluso provocando reacciones violentas en los animales.

Aunque la cultura pop y el cine han exagerado el poder inquietante de estas muñecas poseídas, algunas no han demostrado ser mortales. Sin embargo, muchos de sus dueños y quienes han tenido contacto con ellas han afirmado sentirse raros e incómodos a su alrededor.

Ya sea que estas muñecas estén realmente poseídas o simplemente sean producto del folclore y el miedo, sin duda evocan algo primigenio. Las muñecas están diseñadas para parecerse a los humanos, y eso es precisamente lo que las hace inquietantes cuando actúan como no deberían.