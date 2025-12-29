Adaptaciones de producciones ya existentes en Turquía y Portugal. Nuevas versiones de historias originales en español y elencos de grandes actores caracterizan a las telenovelas que se estrenarán en 2026. Entre los actores más sonados están Sebastián Rulli, Silvia Navarro, Arturo Peniche, Emilio Osorio, Emmanuel Palomares y Danna García.

Producciones de TelevisaUnivision (México)

1. Corazón de oro

Producción de Pedro Ortiz de Pinedo para TelevisaUnivision. Es una adaptación de la telenovela portuguesa Coração d'Ouro. Está planeada para estreno en Las Estrellas el 2 de marzo de 2026 y tendrá aproximadamente 82 capítulos. Elenco principal incluye a Mayrín Villanueva, Gabriel Soto y Gala Montes, con roles secundarios de actores como Cynthia Klitbo y Diego Olivera.

@corazondeoro.tv ¡Conoceremos un poco del personaje de Miguel Ángel! Y también tendremos una entrevista divertida. Entra a ver la entrevista completa y descubre todo lo que contó. @Gabriel Sotoborja #CorazónDeOro #Próximamente por @Las Estrellas @Novelas Las Estrellas ♬ sonido original - Corazón de Oro Telenovela

2. Hermanas, un amor compartido

Producida por Silvia Cano, esta telenovela mexicana basada en la serie turca Foster Mother comenzó grabaciones en agosto de 2025. La historia gira en torno a dos hermanas (interpretadas por Adriana Louvier y Danna García) cuyas vidas y afectos chocan cuando comparten el amor por la misma persona. También integran el elenco Osvaldo Benavides y Juan Martín Jáuregui, entre otros.

3. Mi rival

Producida por Carmen Armendáriz para TelevisaUnivision, Mi rival es una telenovela basada en la radionovela Cuando la rival es una hija de Inés Rodena. Protagonizada por Sebastián Rulli, Alejandra Barros y Ela Velden, con producción iniciada en septiembre de 2025. Se perfila como un melodrama clásico de triángulo amoroso.

4. Guardián de mi corazón

Esta producción de Juan Osorio para TelevisaUnivision adapta la historia argentina Amor en custodia (La versión mexicana fue Amores Verdaderos) para 2026. Elenco confirmado incluye a Silvia Navarro y Daniel Arenas, con Paulina Goto, Kimberly Dos Ramos y Víctor González entre otros. Es una novela de romance y protección con enfoque familiar. Estreno estimado a mediados de 2026.

@posta.entretenimiento Silvia Navarro volverá a las telenovelas. La actriz protagonizará “Guardián de mi corazón”. La noticia la confirmó el productor Juan Osorio, quien ya prepara la nueva versión de “Amores verdaderos”, además de revelar qué otros actores conformarán el cuadro estelar. Acompañado por su esposa Eva Daniela, Osorio compartió si es verdad que ya le escriben a la cigüeña. 📹 Luis Ortega #GuardiánDeMiCorazón #Telenovelas #LaFábricaDeSueños #SilviaNavarro #Melodrama ♬ original sound - POSTA Entretenimiento

5. Hermanos Coraje

Remake producido por José Alberto Castro, basada en la clásica novela brasileña Irmãos Coragem. El melodrama incluye a Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio como protagonistas. Se espera que su producción empiece en 2026 para un estreno hacia finales del año en Univision, ViX y Las Estrellas, con un reparto amplio que mezcla generaciones de actores.

6. Somos Familia

La nueva producción de TelevisaUnivision, bajo la dirección de Ignacio Sada, está encabezada por David Zepeda y Oka Giner. La historia gira en torno a Verónica Arellano, interpretada por Giner, una mujer que decide dedicarse al periodismo con un objetivo muy personal: reconstruir el rastro de la hija que se vio forzada a entregar en adopción años atrás por presión de su propia familia. El reparto se completa con la participación de Irina Baeva, Alexis Ayala, Leticia Perdigón, Yolanda Ventura y Mane de la Parra, entre otros actores.

Producciones de Telemundo

7. Lobo, morir matando

Serie/telenovela de Telemundo Studios con alto componente de acción y suspenso. Escrita por Indira Páez y dirigida por Enrique Begné, Carlos Carrera y Rolando Ocampo, protagonizada por Arap Bethke y Fátima Molina, también cuenta con Angélica Celaya, Alejandro de la Madrid, Marjorie de Sousa y Eduardo Yáñez. La trama sigue a un exdetective ("Lobo" Rosales) que debe proteger a la hija de un amor pasado mientras huyen de enemigos implacables.

Producciones Internacionales

8. La Reina del Flow 3

La tercera entrega la de la historia de amor entre Jaimy y Charly Flow se estrena la segunda semana de enero en Colombia, pero aun se desconoce cuándo llegará al mercado internacional, aunque se sabe que será estre año. Carolina Ramírez y Carlos Torres encabezan un elenco que incluye a actores de temporadas anteriores, así como nuevas estrellas.

9. Coração Acelerado

Novela brasileña programada por TV Globo para 2026, con tema central vinculado al mundo del automovilismo, pasando por melodrama familiar y rivalidades personales. El proyecto incluye un elenco que mezcla generaciones de actores brasileños, con enfoque en narrativa contemporánea (según listados de bases de datos especializadas de telenovelas).

10. Dona Beja

Adaptación brasileña de un clásico del melodrama, producida para TV Globo y plataformas de streaming con un elenco que mezcla veteranos y talentos jóvenes. Este remake se orienta hacia historias con fuerte presencia femenina en el centro del conflicto.