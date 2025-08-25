El ardiente baile de Belinda y Bad Bunny en La Casita, durante el concierto del domingo de la gira Debí Tirar Más Fotos, desató una ola viral de videos, fotos y, más que todo, comentarios sobre qué se gestó entre ellos, qué pudo pasar esa noche después del concierto y cómo progresaría la relación entre ellos.

Cualquiera que haya estado en el universo de la música latina sabe que La Casita que armó Bad Bunny para sus shows en el Choli ha sido visitada por medio mundo, incluyendo a algunas grandes estrellas de Hollywood, como Jon Hamm y Austin Butler, Penélope Cruz y su esposo Javier Bardem, y la crema y nata del espectáculo latino. La lista incluye a Becky G, Ivy Queen, Tokisha, Beto de Rawayana, Mau y Ricky y muchos más. Al lado de Belinda estaba Sebastián Yatra.

Sin embargo, ninguna de estas apariciones han causado tanto revuelo como la de Beli.

Y es que el "ship" entre Belinda y Bad Bunny no es de ahora. Los fans se han imaginado un junte profesional y personal entre ellos desde hace más de dos años. Todo comenzó en enero de 2023, con el disco Yo Hago lo Que Me Da La Gana, de Bad Bunny, cuando en su canción VOU 787, la séptima del álbum, el Conejo mencionó a sus personajes de Cómplices al Rescate.

"I don't speak in English, americana, parezco modelo, Francesa Guyana, si fuera mujer, yo fuera Madonna, yo fuera Rihanna, implantando moda, Mariana y Silvana... mmm, sí", canta Bad Bunny en el tema.

"Cuando las notas cuentan historias reflejadas en melodías, los ecos de esta canción confirman que Mariana y Silvana siguen imponiendo moda, sorpresas que te da la música", expresó la mamá de Belinda, Belinda Schüll, sobre la canción de Bad Bunny. Es decir, se dieron cuenta de la mención.

La letra del tema también recordó a los fans intensos una foto que el artista puertorriqueño había publicado para celebrar las Navidades de 2018, en la que se le veía de niño con uno de sus hermanos abriendo los regalos. Uno de sus presentes era un disco de Cómplices al Rescate, con la banda sonora de la serie de Televisa protagonizada por la artista.

"Benito era fan de Belinda desde la infancia y esta foto lo demuestra", escribió una fan de la mexicana.

¡Benito belifan! 🤭



Un joven Bad Bunny con su CD de “Mariana”, banda sonora de la exitosa telenovela “Complices Al Rescate” pic.twitter.com/rCQmMCoBEn — Belinda Access (@BelindaAccess) October 13, 2023

Ese mismo año, Benito la volvió a mencionar en su canción Perro Negro, que canta con su colega colombiano Feid, parte del disco Nadie Sabe lo Que Va a Pasar Mañana.

En la canción, Bad Bunny canta: "Que lo' dejas loco', enchulao', como Belinda. Menéame la' chapa' hasta que me rinda. Un hijo en la disco, vo'a dejarte encinta".

Belinda se declaró halagada en su momento y dijo que aunque no lo conocía, estaba en sus planes. Incluso, en su tema 'La Cuadrada' junto a Tito Double P, le respondió el cumplido.

"No digas que no, te traigo loquito. Luego, luego se te nota en los ojitos, cuando me ves andas aguadito. Te traigo enchula'o, como diría Benito", reza la estrofa dedicada al 'Conejo malo'.

Pero además, fue justamente esa estrofa la que le cantó en el show y perrearon de una manera muy sexy al ritmo del reggaeton.

Antes, le había dado el honor que han tenido famosas como Penélope Cruz y Zuleika Rivera de gritar: "Acho, PR es otra cosa".

Bad Bunny y Belinda en la ReSIDEnciA 🫦😘 pic.twitter.com/EYm5r90GlZ — BAD BUNNY El CLúB (@keiveiec) August 25, 2025

@sangelitoz During the show, Bad Bunny gave Belinda the honor of saying the iconic phrase “Acho, PR es otra cosa” in Puerto Rico. Did she nail it? 😳👀 ♬ original sound - glokky ‼️

Los artistas también protagonizaron una sesión de fotos en la entrada de La Casita, donde Belinda le pidió a Bad Bunny su sombrero.

Ahora los fans quieren como mínimo una colaboración, aunque algunos más osados hasta están sumándose al tren del Conejo y shipeando....soñando con un romance. Pase lo que pase no hay duda de que la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico ha sido histórica, y que Belinda sigue ganando como siempre.