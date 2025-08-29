La actriz transgénero española Karla Sofía Gascón sigue cosechando reconocimientos por su trabajo en la controvertida película Emilia Pérez, una de las más nominadas durante el circuito de premios en 2024/2025.

Aunque Gascón había prácticamente desaparecido de los titulares y eventos públicos después de los Oscars, la Asociación Cultural Kinéo la ha distinguido con uno de sus Premios Kinéos, en la categoría de Mejor Actriz Extranjera.

La agrupación sin fines de lucro, creada para promover el cine italiano, tiene su gala de forma paralela con el primer fin de semana del legendario Festival de Cine de Venecia.

Otros artistas famosos que han recibido estos premios son Ennio Morricone, Giuseppe Tornatore, Susan Sarandon, Natalie Portman, Bernardo Bertolucci, Claudia Cardinale y Nastassja Kinski, entre otros.

El premio parece formar parte de los esfuerzos de Gascón por rehabilitar su imagen pública, antes del estreno internacional de su próxima película, también filmada en Italia, llamada Hombres y otras inconsistencias.

Este año, Gascón también formó parte del elenco de la cinta Trinidad, una comedia de aventura con toques del lejano oeste, en la que comparte la protagonización con la actriz española Paz Vega.

La controversia de Karla Sofía Gascón

La actriz transgénero vivía el mejor momento de su carrera, el año pasado. Su trabajo en Emilia Pérez le ganó el honor de ser la primera actriz transgénero en ser nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz. También fue reconocida por los Globos de Oro y los británicos Premios Bafta, entre muchos otros.

Sin embargo, la campaña promocional para los Óscar fue descarrilada cuando resurgieron una serie de mensajes en X (Twitter), en los que había incluido mensajes racistas e islamofóbicos, así como ataques a otros actores, incluyendo a su compañera de elenco Selena Gómez.

La reacción de la industria del cine y del público fue rápida y decisiva. Netflix hasta la eliminó de los materiales promocionales antes del Oscar. A pesar de los rumores de que había sido desinvitada a la ceremonia de entrega de los Premios de la Academia, Gascón sí fue, aunque no estuvo con el resto del elenco.

Los Premios Kinéo se entregan en Venecia este sábado 30 de agosto de 2025.