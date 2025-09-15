El actor Eric Dane generó preocupación entre sus fans y colegas el domingo por la noche después de retirarse inesperadamente de un esperado homenaje a Grey's Anatomy en los 77.º Primetime Emmy Awards, un momento que iba a marcar su primer gran evento desde que reveló que tiene ELA (esclerosis lateral amiotrófica) a principios de este año.

El homenaje, organizado por los productores de los Emmy, tenía como objetivo conmemorar el 20.º aniversario de Grey's Anatomy, el drama médico de mayor duración en horario estelar en la historia de la televisión. Dane, quien interpretó al Dr. Mark Sloan, un favorito de los fans y también conocido como "McSteamy", tenía previsto aparecer en el escenario junto a Jesse Williams , quien interpretó al Dr. Jackson Avery durante más de una década. Sin embargo, Williams entregó el premio a la Dirección Destacada en una Serie Dramática en solitario, y el homenaje nunca se realizó.

La ausencia de Dane fue confirmada apenas horas antes de la transmisión, y aunque no se dio ninguna razón oficial, la decisión alarmó de inmediato a los fanáticos, dado su estado de salud.

En abril de 2025, el actor de 52 años anunció públicamente su diagnóstico de ELA, llamándolo "un nuevo capítulo" en su vida y expresando una profunda gratitud por el apoyo de su familia, especialmente sus dos hijas, Billie Beatrice y Georgia Geraldine, y su exesposa, la actriz Rebecca Gayheart.

"Me han diagnosticado ELA", declaró Dane en un comunicado emitido a través de sus representantes. "Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras afrontamos este nuevo capítulo. Quiero seguir trabajando y viviendo mi vida al máximo". La noticia generó un gran apoyo de fans y colegas de toda la industria.

En una entrevista de junio de 2025 en Good Morning America, Dane compartió más sobre los desafíos que enfrenta. "He perdido completamente el uso de mi brazo derecho", dijo. "Mi lado izquierdo se está debilitando, y mis médicos me han dicho que existe la posibilidad de que también lo pierda". Describió un momento aterrador mientras nadaba, cuando se dio cuenta de que ya no podía mantenerse a flote. "Me asusté. No me sentía seguro. Ahí fue cuando realmente lo entendí".

Aun así, Dane enfatizó que no se rinde. "No creo que este sea el final de mi historia. Tengo más por hacer. Quiero seguir estando presente para mi familia, mi trabajo y mis fans".

La ceremonia del domingo por la noche habría sido su primera vez en el escenario desde que hizo público su diagnóstico. Los productores de los Emmy esperaban crear un momento de celebración y solidaridad, tanto por el legado perdurable de Anatomía de Grey , que se estrenó en marzo de 2005 , como por una de sus estrellas más icónicas. Pero ante la ausencia de Dane, el homenaje se canceló discretamente. Williams presentó el homenaje sin mencionar la serie ni su hito.

Dane fue una figura clave en Anatomía de Grey desde la temporada 3 hasta la 9 , y la muerte de su personaje tras un trágico accidente aéreo sigue siendo uno de los episodios más emotivos de la historia de la serie. Posteriormente, regresó como actor invitado en la temporada 17 , durante una secuencia onírica en la que Meredith Grey (interpretada por Ellen Pompeo) se encontraba en coma.

Además de Grey's, Dane ha aparecido en The Last Ship y es un personaje regular en Euphoria de HBO, que se espera que regrese para una tercera y última temporada en 2026. También forma parte de la próxima serie de Prime Video, Countdown .