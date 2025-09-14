La estrella de "Hacks", Hannah Einbinder, dio su discurso tras ganar el Emmy en una combinación de gratitud y una audaz disidencia política. La actriz judía se pronunció sobre el conflicto en Oriente Medio y las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

La actriz de 29 años se alzó con el premio a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia en la 77.ª edición de los Premios Primetime Emmy por su papel en la aclamada serie "Hacks" de HBO Max. Fue su cuarta nominación consecutiva en la categoría y su primera victoria, lo que marcó un hito en su carrera ascendente.

Einbinder comenzó su discurso diciendo: "Me había comprometido a un momento donde perder era más guay", dijo al público, provocando risas entre el público repleto de estrellas. Rápidamente cambió de tema: "¡Pero esto también mola!".

Sin embargo, la parte más notable de su discurso de aceptación llegó al final, cuando pasó de lo personal a lo político. Concluyó su discurso diciendo: "¡Vamos Birds! ¡Al diablo con ICE y Palestina libre!". La declaración, dividida en tres partes, fue recibida con una mezcla de vítores, aplausos y un breve pitido en la cadena. La referencia a "¡Vamos Birds!" parecía ser un guiño a los Philadelphia Eagles, el equipo de fútbol americano de su ciudad natal.

"Go Birds, F*** ICE and Free Palestine" - #Hacks star Hannah Einbinder after her #Emmys win pic.twitter.com/OIIZD31rLf — The Hollywood Reporter (@THR) September 15, 2025

El discurso se convirtió inmediatamente en tendencia en línea, con videos circulando en X (anteriormente Twitter), TikTok e Instagram. Sus partidarios elogiaron a Einbinder por aprovechar su tiempo en el centro de atención para crear conciencia sobre la aplicación de las leyes migratorias y la actual crisis humanitaria en Gaza.

hannah einbeinder i was not familiar with your game but you just made a fan out of me! FUCK ICE AND FREE PALESTINE!

pic.twitter.com/Y6jUppZCmZ — gaby 🍂 (@gabheartstopper) September 15, 2025

Otros no estaban tan contentos.

Now I’ll never have to watch Hacks since hannah JEWISH einbinbitch is a raging anti-Semite.



You lose @HBO #TerroristSupporter — Stēlla (@estellahavish11) September 15, 2025

Einbinder se une a su compañero nominado, Javier Bardem, al usar la ceremonia de premios televisivos como plataforma para defender los derechos de los palestinos y condenar las acciones del gobierno israelí en la Franja de Gaza. Bardem asistió con una keffiyeh y proclamó "Palestina Libre" en la alfombra roja. También afirmó su intención de no colaborar con nadie que "justifique o apoye el genocidio en Gaza".

Javier Bardem says "I will not work" with any film or TV company "who justifies or supports the genocide" in Gaza: "It's as simple as that. We should not be able to that, in this industry or any industry." #Emmys pic.twitter.com/q1rMBi8H3m — Variety (@Variety) September 14, 2025

Esta no es la primera vez que Einbinder se expresa abiertamente. La comediante y actriz, hija de Laraine Newman, exmiembro del elenco de Saturday Night Live, ya ha usado su plataforma de celebridades para hablar sobre Palestina.

Anteriormente había condenado la detención de Mahmoud Khalil por parte del gobierno estadounidense y declaró que estaba "horrorizada por la masacre de más de 65.000 palestinos a manos del gobierno israelí".