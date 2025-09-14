Hannah Einbinder, estrella de 'Hacks', gana el Emmy 2025 y se va contra ICE
Einbinder comentó sobre ICE y el conflicto en el Medio Oriente en su discurso de aceptación de los Emmy.
La estrella de "Hacks", Hannah Einbinder, dio su discurso tras ganar el Emmy en una combinación de gratitud y una audaz disidencia política. La actriz judía se pronunció sobre el conflicto en Oriente Medio y las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.
La actriz de 29 años se alzó con el premio a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia en la 77.ª edición de los Premios Primetime Emmy por su papel en la aclamada serie "Hacks" de HBO Max. Fue su cuarta nominación consecutiva en la categoría y su primera victoria, lo que marcó un hito en su carrera ascendente.
Einbinder comenzó su discurso diciendo: "Me había comprometido a un momento donde perder era más guay", dijo al público, provocando risas entre el público repleto de estrellas. Rápidamente cambió de tema: "¡Pero esto también mola!".
Sin embargo, la parte más notable de su discurso de aceptación llegó al final, cuando pasó de lo personal a lo político. Concluyó su discurso diciendo: "¡Vamos Birds! ¡Al diablo con ICE y Palestina libre!". La declaración, dividida en tres partes, fue recibida con una mezcla de vítores, aplausos y un breve pitido en la cadena. La referencia a "¡Vamos Birds!" parecía ser un guiño a los Philadelphia Eagles, el equipo de fútbol americano de su ciudad natal.
El discurso se convirtió inmediatamente en tendencia en línea, con videos circulando en X (anteriormente Twitter), TikTok e Instagram. Sus partidarios elogiaron a Einbinder por aprovechar su tiempo en el centro de atención para crear conciencia sobre la aplicación de las leyes migratorias y la actual crisis humanitaria en Gaza.
Otros no estaban tan contentos.
Einbinder se une a su compañero nominado, Javier Bardem, al usar la ceremonia de premios televisivos como plataforma para defender los derechos de los palestinos y condenar las acciones del gobierno israelí en la Franja de Gaza. Bardem asistió con una keffiyeh y proclamó "Palestina Libre" en la alfombra roja. También afirmó su intención de no colaborar con nadie que "justifique o apoye el genocidio en Gaza".
Esta no es la primera vez que Einbinder se expresa abiertamente. La comediante y actriz, hija de Laraine Newman, exmiembro del elenco de Saturday Night Live, ya ha usado su plataforma de celebridades para hablar sobre Palestina.
Anteriormente había condenado la detención de Mahmoud Khalil por parte del gobierno estadounidense y declaró que estaba "horrorizada por la masacre de más de 65.000 palestinos a manos del gobierno israelí".