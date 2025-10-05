Disney y Lucasfilm compartieron el primer tráiler oficial de "The Mandalorian y Grogu", brindando a los fanáticos su primer vistazo al cazarrecompensas Din Djarin y su joven pupilo en la pantalla grande .

En el vídeo, Grogu captura corazones y roba bocadillos mientras activa interruptores en la cabina y asalta el bar de una coronel de la Nueva República, interpretada por Sigourney Weaver. El tráiler también muestra a Din y Grogu formando equipo con los anzelanos, la diminuta especie de droides herreros presentada en "El Ascenso de Skywalker", para explorar túneles y defenderse de una gigantesca criatura tuerta de las alcantarillas.

Las aventuras de la pareja pronto se tornan explosivas cuando se infiltran en un caminante AT-AT imperial. Din coloca cargas dentro del imponente vehículo, provocando una explosión que lanza al caminante por un precipicio. Más tarde, el dúo participa en un combate de gladiadores en una arena hutt, donde se enfrentan a bestias colosales que recuerdan a los monstruos Dejarik.

Esta película marca el primer estreno en cines de "Star Wars" desde "El ascenso de Skywalker" de 2019. Coescrita por el director Jon Favreau y Dave Filoni, "The Mandalorian and Grogu" continúa la línea temporal tras la tercera temporada de la serie de Disney+. La producción se llevó a cabo en California, lo que le permitió obtener uno de los mayores créditos fiscales cinematográficos del estado, además de generar cientos de millones de dólares en gasto local.

Pedro Pascal regresa como el estoico Mandaloriano, aportando una combinación de determinación acorazada y encanto taciturno. El diseño animatrónico y de marionetas de Grogu combina efectos prácticos con mejoras visuales, garantizando que cada expresión y gesto se sienta auténtico.

Sigourney Weaver aparece como la Coronel Ward de los Rangers Adelphi, cuya mirada severa insinúa fricción cuando Grogu intenta robarle sus bocadillos. Jeremy Allen White presta su voz a Rotta el Hutt, hijo de Jabba, mientras que Jonny Coyne interpreta a un caudillo imperial que aún se forja el poder en la era post-Imperio. Zeb Orrelios, de Star Wars Rebels, también hace un cameo, lo que añade otro vínculo entre la serie y la película.

Lucasfilm reveló por primera vez adelantos en las convenciones D23 de Disney en agosto y noviembre de 2024, seguidos de un panel especial en la Star Wars Celebration Japan en abril de 2025, donde imágenes adicionales insinuaron las crecientes habilidades de Grogu en la Fuerza. El compositor Ludwig Göransson regresa a la película, combinando temas orquestales con matices electrónicos que evocan la serie de Disney+.

"El Mandaloriano y Grogu" se estrenará exclusivamente en cines el 22 de mayo de 2026, prometiendo una aventura galáctica que combina el vínculo familiar entre los protagonistas con nuevos aliados, temibles enemigos y una impresionante proyección cinematográfica. Los fans podrán esperar más detalles conforme se acerque la fecha de estreno, pero el primer vistazo confirma que el viaje de Din Djarin y Grogu está a punto de volverse más grande, más intenso y más lleno de acción que nunca.