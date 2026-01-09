La creciente tendencia de videos verticales está por sumar a un poderoso aliado. Disney+ anunció que comenzará a ofrecer producciones en este formato con contenido de noticias y entretenimiento para brindar una nueva experiencia "dinámica".

Disney+ añade streaming de vídeo vertical a la plataforma

The Walt Disney Company publicó un nuevo comunicado de prensa que detalla sus ambiciosos planes para este año, y uno de ellos es que Disney+ ofrezca el formato de video vertical. Según la compañía, comenzarán a ofrecer videoclips verticales en Disney+ en Estados Unidos a finales de este año.

Según Disney, esta nueva experiencia de usuario se centrará en "construir en torno al comportamiento de los fanáticos" y finalmente reconoce la importancia del video vertical que se encuentra en las plataformas de redes sociales.

"La experiencia evolucionará a medida que se expanda a las noticias y el entretenimiento y ofrezca una experiencia más personalizada y dinámica que refuerce a Disney+ como un destino diario imperdible", afirmó la compañía.

Según Disney, la compañía ya lo probó previamente con el lanzamiento de "Verts" en la aplicación de ESPN en Estados Unidos el año pasado y quiere compartir las mismas experiencias en Disney+.

Noticias y entretenimiento en streaming vertical en Disney+

El equipo de Disney dijo además (a través de Deadline) que "todo está sobre la mesa", refiriéndose a cómo se entregará en la plataforma.

Esto incluirá "programación original de formato corto, clips sociales reutilizados, escenas reelaboradas de títulos episódicos o de largometrajes más largos, o una combinación", dijo Erin Teague, vicepresidenta ejecutiva de gestión de productos de Disney Entertainment y ESPN.

Gracias a sus pruebas en ESPN, la empresa descubrió que los usuarios continuaron usando Verts cuando querían ver clips cortos y breves.

Disney+ sigue los pasos de YouTube Shorts

Esta no es la primera vez que una plataforma de streaming incorpora la transmisión de video vertical, y esto fue lo que hizo YouTube en 2020. La plataforma de streaming propiedad de Google buscó desafiar la famosa transmisión de video vertical y la creación de contenido de TikTok con el lanzamiento de YouTube Shorts hace casi seis años.

Originalmente, la experiencia de transmisión de video vertical se realizó en formato corto, pero eventualmente evolucionó hasta ofrecer un formato de video de formato largo.