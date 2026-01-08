A pesar de haber salido quemado en sus dos participaciones en La Casa de los Famosos de la cadena Telemundo, el cantautor mexicanoamericano Lupillo Rivera no está listo para cerrarle la puerta a los realities. El artista formará parte del elenco de 'Apostarías Por Mí', la nueva competencia en vivo de Televisa Univision.

El anuncio fue realizado este jueves 8 de enero en la sede de la cadena en Miami, donde Rivera apareció acompañado de los presentadores Alejandra Espinoza y Alan Tacher, durante una rueda de prensa que se transmitió en vivo en VIX, la plataforma de streaming de la empresa.

'Apostarías Por Mí' es un híbrido de los realities inspirados en el formato de Big Brother, en el que los participantes son encerrados y monitoreados las 24 horas, con otras competencias de parejas.

Sin embargo, Lupillo Rivera no volverá a pasar por el aislamiento y confinamiento, pues esta vez será panelista.

El llamado El Toro del Corrido formará parte del panel que evaluará el comportamiento de las parejas participantes, que también integran la presentadora argentina radicada en México Cecilia Galliano, y el conferencista y coach del amor Jorge Lozano. Este último es el que ha puesto de moda la palabra "cucarachos" para llamar a los hombres malportados en el amor.

Amores, secretos, celos y convivencias forzadas... la receta perfecta para el caos. 👀🔥



Atrévete a descubrirlo en #ApostaríasPorMí, el primer Reality 24/7 DISPONIBLE para todo el mercado latino y podrás disfrutarlo TODO solo en #ViX | GRAN ESTRENO 18 ENERO. pic.twitter.com/dZgrtbwSEy — ViX (@VIX) January 5, 2026

Entre los dúos confirmados se encuentran Salvador Zerboni y Marcela Ruiz, Adrián Di Monte y Nuja Amar, Alejandra Jaramillo y Beta Mejía, Alina Lozano y Jim Velásquez, Gigi Ojeda y David Leal (Domino Saints), Breh y Franco Tradardi, René Strickler y Rubí Cardozo, Raúl y Laura Molinar, así como Lorenzo Méndez y Claudia Galván.

Interesantemente, Lorenzo Méndez fue el primer marido de Chiquis, la sobrina de Lupillo Rivera e hija de Jenni Rivera, así que habrá que ver si podrá ser neutral con los retos. Asimismo, los dos coincidieron en la temporada 5 de LCDLF de Telemundo.

Aun quedan tres parejas por anunciar, para el total de 12, por lo que aun podría surgir por ahí algún conflicto de intereses. Sin embargo, vale la pena destacar que Rivera ha sufrido problemas de salud recientemente, incluyendo los problemas con un oído que lo hicieron salir por adelantado de La Casa de los Famosos All Star, a principios de 2025. Este retorno a la televisión parece indicar que está totalmente restablecido.

El artista también ha estado en los titulares por una demanda que le ha interpuesto a su ex y colega Belinda, por declaraciones relacionadas con la relación amorosa que supuestamente mantuvieron cuando coincidieron en La Voz México.