La ex miembro de NMIXX, Jini, hará su debut actoral en la película distópica neon-noir "Boy", que se estrenará en los cines de Corea del Sur el 14 de enero de 2026.

La película ya ha cosechado reconocimiento internacional antes de su estreno nacional. "Boy" fue invitada oficialmente al 35.º Festival de Cine Fantástico Fancine de la Universidad de Málaga, donde tuvo su estreno mundial en noviembre de 2025. Esta invitación al festival supuso un logro significativo para la producción, con una excelente acogida por parte del público español.

Ambientada en la ciudad ficticia de Pogu, en un futuro cercano, "Boy" se describe como una película de cine negro neon centrada en los sucesos de Texas Hot Springs, una distopía para personas abandonadas. La historia describe cómo un simple ejemplo de amor destruye el orden en un mundo dominado por el control y la violencia, retratado a través de un estilo visual sensato y estético.

Jini interpreta a Jane, una nueva residente de Texas Hot Springs que se convierte en una figura central que impulsa la tensión de la trama. Su personaje se adentra en el peligroso lugar en busca de su madre y desencadena la destrucción del orden existente. Las acciones de Jane cambian el comportamiento de Rohan, el joven jefe de la zona, interpretado por el actor Jo Byeong Gyu.

Los informes sugieren que Jini manejó con éxito una amplia gama de emociones en el papel, interpretando desde una niña que anhela el amor de su madre hasta una tenaz superviviente que soporta un entorno hostil. Los productores de la película señalan que se espera que deje huella como actriz principal al representar con delicadeza el carácter multidimensional de Jane.

"Boy" cuenta con un elenco destacado junto a Jini. Jo Byeong Gyu interpreta a Rohan, el joven jefe de Texas Hot Springs, mientras que Yoo In Soo interpreta a Kyo Han, el gran jefe que mantiene el orden mediante un control brutal. El veterano actor Seo In Guk completa el reparto principal como el "Sombrerero", descrito como el villano definitivo y la fuerza del mal en Pogu.

La película está dirigida por Lee Sang Deok, quien ya había recibido elogios de la crítica cuando su película "Film Adventure" ganó el Premio a la Mejor Película en el Festival de Cine Fantástico de Bucheon. Durante una presentación para la prensa celebrada el 6 de enero de 2026, Jo Byeong Gyu expresó su entusiasmo por regresar a la gran pantalla, afirmando que le atrajo el proyecto porque el guion tenía un estilo único de video musical que podría atraer al público más joven a las salas.

Jini dejó NMIXX y JYP Entertainment en diciembre de 2022 por motivos personales. Tras su salida del grupo, firmó con ATOC (anteriormente United Artists Production) en abril de 2023 y lanzó su carrera musical en solitario.

Debutó como solista el 11 de octubre de 2023 con la obra extendida "An Iron Hand in a Velvet Glove", que incluía el sencillo principal "C'mon" junto a Aminé. Antes de su debut como actriz, también participó en proyectos musicales, incluyendo su contribución a la banda sonora titulada "Starlight" del popular webtoon "No Office Romance!".

En la presentación de prensa del 6 de enero, Jini expresó su gratitud por la oportunidad, señalando que fue significativo debutar como actriz junto a actores experimentados. El estreno de la película el 14 de enero de 2026 marca un nuevo capítulo en su carrera artística, ya que pasa de ser ídolo del K-pop a actriz.