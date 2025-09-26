Las campanas nupciales suenan cada vez más de cerca para Selena Gomez y Benny Blanco. Según reportes de la prensa de Hollywood, la pareja contraerá matrimonio en un espacio privado en la localidad de Montecito este sábado.

Según TMZ, los preparativos para uno de los matrimonios más esperados del mundo del espectáculo van a toda marcha. Dos lujosas carpas se han instalado en un espacio privado, rodeadas de vegetación tropical, incluyendo esplendorosas palmeras. Decenas de camiones y otros vehículos han llegado al área.

Testigos han dado reportes de haber visto equipos como cocinas y neveras para preparar comida gourmet, bares portátiles, chimeneas, sofás, poltronas, sillas reclinables y otros elementos que harán de la ceremonia y la fiesta una celebración inolvidable del amor entre los artistas.

El nivel de confidencialidad es tal que los únicos que saben los detalles son los organizadores, indicó The Music Times. Ni siquiera los encargados de preparar la comida tienen claro cuál es el menú, aunque se presume que tendrá elementos judíos y mexicanos, en honor a las culturas de las familias de los novios.

El área de Santa Bárbara, donde viven Tyler Perry, Oprah y los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, entre muchos otros famosos, está a una hora de distancia de Los Ángeles.

Según el Daily Mail, el costo inicial de la boda supera los 300 mil dólares, sin incluir extras. La lista de entre 170 y 300 invitados incluye a figuras de la talla de Taylor Swift, una de las mejores amigas de la novia, Ed Sheeran y Martin Short y Steve Martin, los compañeros de Gomez en la exitosa serie "Only Murders in the Building".

Se espera que Short acuda con su pareja, la actriz Meryl Streep, pero hay pocas posibilidades de que Swift vaya acompañada de su prometido Travis Kelce, quien tiene partido el domingo con su equipo de los Kansas City Chiefs, en su estadio local.

Como es de esperarse, la música tendrá un lugar especial durante toda la ceremonia. La after-party estará a cargo de Snoop Dogg, quien trabajó con Benny Blanco en 2022 en el tema "Bad Decisions".

Los invitados han comenzado a llegar y el lugar donde se están concentrando es el lujoso hotel El Encanto, situado en las montañas de Santa Bárbara, donde el precio de las habitaciones rondan los mil quinientos dólares la noche.