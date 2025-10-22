La casa blanca frente al mar que sirvió como residencia de la infancia de Dawson Leery en la exitosa serie "Dawson's Creek" ha sido puesta en venta por 3,25 millones de dólares, su primera vez en el mercado desde que el programa terminó en 2003.

Ubicada en 642 Head Road en Wilmington, Carolina del Norte, la casa de cuatro dormitorios y tres baños y medio se encuentra en una parcela de 1,7 acres a lo largo de Hewlett's Creek, la misma vía fluvial que sirvió de escenario para "Dawson's Creek" en la pantalla.

Construida en 1880 ymantenida por la misma familia desde entonces, la propiedad cuenta con 41 metros de frente al mar, enmarcada por antiguos robles, magnolias y pinos. Su icónica fachada blanca, su amplio porche y su familiar muelle se han convertido en un símbolo de la vida costera y la nostalgia de la adolescencia para los fans de la serie, que se emitió de 1998 a 2003 y fue protagonizada por James Van Der Beek como Dawson junto a Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams.

Más allá de su tradición televisiva, la casa ofrece detalles arquitectónicos clásicos de Wilmington, como proporciones equilibradas, techos altos y amplios ventanales diseñados para capturar la brisa marina y la luz natural. La planta baja cuenta con varias salas de estar: una gran cocina-comedor, un comedor formal y una espaciosa sala de estar que se abre a través de puertas francesas a un porche con mosquitero y vistas al arroyo. En la planta superior, los cuatro dormitorios se llenan de luz natural, con sus generosas proporciones realzadas por los altos techos.

En un anuncio en Instagram, los actuales propietarios , conocidos como los Gemelos Tremaine, cuya familia ha sido dueña de la propiedad desde el siglo XIX, reflexionaron sobre el papel de su difunta madre, Margaret, como anfitriona del elenco y el equipo durante el rodaje. "Nuestra casa siempre ha pertenecido a la familia desde su construcción en 1880", escribieron, señalando que el amor y el espíritu artístico de Margaret ayudaron a convertirla en "la verdadera estrella de la popularísima serie". Añadieron que esperan que el próximo propietario la aprecie tanto como ellos.

La vivienda se encuentra en su estado actual con el equipo de Sabourin Homes de Coldwell Banker Sea Coast Advantage, lo que ofrece la posibilidad de renovación a un comprador dispuesto a combinar conservación y modernización. Esta oferta surge tras una subasta a principios de este año de la propiedad independiente utilizada como casa de Joey Potter, que se vendió por menos de $30,000 con la condición de que la estructura se reubicara de su ubicación original.

Aunque "Dawson's Creek" se emitió por primera vez hace más de dos décadas, su resonancia cultural perdura, como lo demuestra la lectura en vivo del reencuentro del elenco el mes pasado en Nueva York y el continuo interés de los fans por las locaciones de la serie en Carolina del Norte. Para quienes buscan un pedazo de historia televisiva y el clásico encanto costero, esta propiedad emblemática representa una oportunidad única.