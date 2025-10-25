Hulu ordenó oficialmente un reinicio del drama criminal de Fox "Prison Break", lo que marca el regreso de la franquicia casi ocho años después de su última emisión.

La plataforma de streaming propiedad de Disney dio luz verde al proyecto el 20 de octubre de 2025, luego de un desarrollo que comenzó casi dos años antes.

Elgin James, cocreador de "Mayans MC", es guionista, showrunner y productor ejecutivo de la serie . James también dirigirá el episodio piloto de la nueva versión, que lleva en desarrollo desde que Hulu anunció sus planes en noviembre de 2023. La plataforma de streaming encargó un piloto en diciembre de 2024 antes de comprometerse con la serie completa.

La nueva "Prison Break" se desarrolla en el mismo universo que la serie original, pero presenta un elenco de personajes y una trama completamente nuevos. Según la sinopsis oficial, la serie se centra en una exsoldado convertida en funcionaria penitenciaria que "acepta un trabajo en una de las prisiones más peligrosas de Estados Unidos para demostrar hasta dónde es capaz de llegar por alguien a quien ama".

Emily Browning encabeza el reparto como Cassidy, la funcionaria penitenciaria protagonista de la narrativa. También participan Drake Rodger como Tommy, un recluso que lleva 10 años en prisión; Lukas Gage como Jackson, un político en su primera campaña para el Congreso; Clayton Cardenas como Michael, apodado "Fantasma", JR Bourne como Junior; Georgie Flores como Andrea; y Myles Bullock como Darius, también conocido como "Rojo".

James es productor ejecutivo junto con varias figuras clave de la serie original. Dawn Olmstead, Paul Scheuring, Marty Adelstein y Neal Moritz regresan como productores ejecutivos. Scheuring creó la serie original de "Prison Break", que se estrenó en Fox en 2005. Olmstead, Adelstein y Moritz fueron productores ejecutivos de la primera entrega. El proyecto está producido por 20th Television, el mismo estudio que creó la serie original.

La decisión de seguir adelante con el reinicio se vio influenciada por el renovado interés en la serie original en las plataformas de streaming. "Prison Break" se convirtió en una de las series más vistas de Netflix tras su regreso a la plataforma en julio de 2024, siendo la serie más vista en Estados Unidos en agosto de 2024. La audiencia combinada entre Hulu y Netflix alcanzó casi 200 millones de horas de streaming en 2024.

La nueva serie de "Prison Break" se estrenará en Hulu en Estados Unidos y en Disney+ a nivel internacional. Todos los episodios de la serie original están disponibles actualmente en Hulu y Netflix.