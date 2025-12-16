Tras conocer las películas extranjeras pre seleccionadas para las nominaciones al Oscar, el premio más codiciado y prestigioso de la industria del cine, es un buen momento para recordar esas reacciones emblemáticas de aquellos que vieron como la posibilidad de conseguir un Oscar se desvaneció en cuestión de segundos.

Desde reacciones por errores de los presentadores, hasta la sorpresa de no ser los ganadores, a pesar de presentarse como los grandes favoritos, los nominados al Oscar a lo largo de la historia han ofrecido postales inolvidables que han quedado capturados en cámara y de los cuales los fanáticos continúan comentando hasta la fecha.

Uno de las reacciones más recordadas al perder este prestigioso galardón, es sin duda el del elenco de 'La La Land'. El infame hecho ocurrió en 2017 al momento de anunciar el premio a 'Mejor Película', uno de los más importantes de la gala. Erróneamente se anunció al musical protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling.

Los protagonistas en compañía del resto del elenco, más los productores y el director Damien Chazelle, subieron al escenario para recibir el premio y dar sus agradecimientos, cuando fueron interrumpidos para aclarar que la verdadera ganadora había sido 'Moonlight'. La sorpresa dejó atónita a la audiencia, así como al equipo de la película que acababa de perder, emoción que fue evidente en el rostro de cada uno de ellos.

8 years ago today, the #Oscars mistakenly awarded Best Picture to La La Land, only to correct it minutes later, naming Moonlight the real winner. pic.twitter.com/p9hzXpZqjt — Pop Truther (@poptruther) February 26, 2025

Un caso más reciente fue la reacción de Angela Bassett durante la ceremonia de 2023. La histórica actriz se encontraba nominada en la categoría a 'Mejor Actriz de Reparto' por su papel en 'Black Panther: Wakanda Forever'.

A pesar de que muchos aseguraban que el premio sería para ella, Bassett todavía tenía que enfrentarse a Stephanie Hsu y Jamie Lee Curtis, ambas de la gran favorita de la noche 'Everything Everywhere All at Once'. Finalmente el premio fue para Curtis, anuncio que recibió una reacción de decepción por parte de la actriz de Marvel.

Angela Bassett fala sobre a sua reação após perder o Oscar de Atriz Coadjuvante para Jamie Lee Curtis.



“É interessante que eu não tenha permissão para ficar decepcionada com um resultado que eu achava que merecia. Eu adoro aplaudir as pessoas, mas naquele momento...”. pic.twitter.com/DRWUgEA5r3 — VHS CUT (@vhscut) February 20, 2025

Un poco más penosa fue la reacción captada frente a cámaras de Michael Keaton, quien en 2015 estaba convencido de ser el ganador indiscutible de la categoría a 'Mejor Actor' por su interpretación en 'Birdman'.

Sin embargo, la academia coronó a Eddie Redmayne como el ganador por su papel en 'La Teoría del Todo'. Aunque Keaton celebró la victoria de su colega con efusivos aplausos, ante cámaras quedó documentado cómo el actor guardó rápidamente lo que parecía ser su discurso de aceptación.

Una situación menos cómica pasó Joaquín Phoenix en 2013 cuando perdió en la categoría 'Mejor Actor' con su trabajo en 'The Master'. En aquella ocasión, el triunfador fue el actor de método Daniel Day-Lewis por su papel como Abraham Lincoln en la película 'Lincoln'.

Cuando Meryl Streep anunció al británico como el ganador del Oscar, Phoenix no pudo ocultar su decepción ante la decisión, llegando a realizar un movimiento con su cabeza como negativa ante la noticia.

Esa misma decepción se hizo presente en 1995 cuando Samuel L. Jackson no consiguió la estatuilla por su interpretación en la aclamada película 'Pulp Fiction' de Quentin Tarantino.

En su lugar, el ganador del Oscar fue Martin Landau por su trabajo en la cinta 'Ed Wood'. Al nombrar al ganador, Samuel no pudo disimular su desagrado con una mueca. Aunque la expresión en pantalla no duró más que un par de segundos, ese breve tiempo fue suficiente para que su reacción quedara enmarcada en la historia de los premios.