MIAMI - El regreso de Zoe Saldaña, la ganadora latina del Óscar, como Neytiri en Avatar: Fuego y Ceniza , el esperado tercer capítulo de la saga de ciencia ficción de James Cameron, lleva al personaje a su territorio emocional más íntimo y doloroso hasta la fecha. Uno de los momentos más impactantes de la película se produce cuando Neytiri canta el SongCord, una canción de duelo, mientras sostiene un collar de cuentas, una escena que Cameron ha descrito como central para el arco espiritual de la historia.

Para Saldaña, el momento no fue concebido como una performance, sino como un acto de recuerdo, enraizado en el dolor, el ritual y la fisicalidad que define a Neytiri como personaje.

Saldaña viajó a Miami para el estreno de la película, que está disponible para el público este fin de semana. En una entrevista en la alfombra roja con The Latin Times y ENSTARZ, admitió que estaba "extremadamente nerviosa" cuando Cameron le propuso la idea. La canción, escrita por el compositor Simon Franglen, ya estaba incluida en la banda sonora.

"Jim se me acercó y me dijo: 'Quiero que cantes'", recordó, explicando que en ese momento tenía problemas con las cuerdas vocales y notó que "la colocación de mi voz se había deteriorado mucho". En lugar de ver ese cambio como un obstáculo, Saldaña lo relacionó con el estado interno de Neytiri. "Creo que fue porque estaba canalizando una forma de duelo", dijo, y añadió que Neytiri es "una criatura que experimenta la vida a través de su cuerpo, su corazón y sus instintos, no necesariamente primero con su mente". Incluso su voz, explicó, reflejaba ese cambio emocional.

Para encontrar su camino en la canción, Saldaña se inspiró en un recuerdo muy personal de su infancia. Recordó ver a su abuela despertarse a las 4:30 de la mañana para rezar el rosario, cuenta por cuenta, cada repetición como un canto. "Siempre lo sentí como un canto", dijo Saldaña. "Pensé: 'Bueno, conozco algún tipo de canto cuando realmente quieres entrar en una zona de recuerdos'".

Ese recuerdo se convirtió en la base emocional de la escena. El collar de cuentas que Neytiri toca refleja un rosario católico, y la melodía misma se conoce en la película como la "canción del cordón", un objeto sagrado que une la memoria, la pérdida y la continuidad.

Esa conexión con el ritual y la pérdida es profundamente personal para Saldaña, cuya vida estuvo marcada desde temprana edad por el dolor. Cuando tenía nueve años, su padre falleció en un accidente automovilístico, una pérdida que transformó su infancia de la noche a la mañana. Poco después, su madre decidió mudar a Zoe y sus hermanas a la República Dominicana, donde fueron criadas por su familia extendida.

En Avatar: Fuego y Ceniza Neytiri lidia con las consecuencias de las devastadoras pérdidas sufridas en Avatar: El Camino del Agua, incluyendo la muerte de su hijo Neteyam. Como madre de tres hijos, la experiencia fue particularmente conmovedora para ella.

Esta tercera película se centra más en temas de duelo, rabia y complejidad moral, especialmente para Neytiri, cuyo dolor comienza a transformar su visión del mundo. La canción no pretende consolar al público, sino sumergirlo en una expresión cruda y ceremonial de dolor, en sintonía con la relación espiritual de los Na'vi con la memoria y sus ancestros.

Ese enfoque instintivo, centrado en el cuerpo, para cantar evoca la aclamada interpretación de Saldaña en Emilia Pérez, donde su voz volvió a ser un vehículo de transformación en lugar de un espectáculo. Ese papel finalmente le valió un Premio de la Academia, consolidando su evolución de ícono de taquilla a actriz reconocida por su riesgo emocional y vulnerabilidad. Con el estreno de Avatar: Fuego y Ceniza en 2025, la Neytiri de Saldaña parece lista para ofrecer uno de los capítulos más conmovedores de la saga hasta la fecha, uno donde la canción, el dolor y la supervivencia son inseparables.