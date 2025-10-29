Meses después de que Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, fueran encontrados muertos en su casa de Santa Fe, el patrimonio del difunto actor enfrenta una ola de reclamos de acreedores mientras su arte personal y sus recuerdos se dirigen a subasta.

Los documentos judiciales revisados ​​por The US Sun muestran que AT&T Mobility, Citibank y Bank of America presentaron reclamos por un total de más de $100,000 contra el patrimonio en septiembre.

AT&T registró un saldo impago de $1,820.74. Citibank presentó una reclamación por $98,345.29 en una cuenta Mastercard, y Bank of America presentó una reclamación por $4,329.75.

Los documentos fueron dirigidos a la representante del patrimonio, Julia Peters.

Arte, premios y recuerdos en venta

Mientras continúan los asuntos legales, la casa de subastas Bonhams confirmó que más de 400 objetos personales de Hackman se venderán en noviembre. La subasta, titulada "La Colección de Gene Hackman: Una Vida en el Arte", incluye dibujos, pinturas, guiones y premios de cine.

Según Fox News Digital , los Globos de Oro de Hackman por "The Royal Tenenbaums" y "Los imperdonables" forman parte de la venta. Bonhams estimó que los premios alcanzarían entre 3.000 y 5.000 dólares cada uno. La colección también incluye autorretratos, guiones anotados y notas manuscritas.

Las obras de arte que pertenecieron a Hackman añaden un valor significativo a la subasta. El cuadro "Verde" de Richard Diebenkorn se anuncia por más de 300.000 dólares, el cuadro "Figura en el embarcadero" de Milton Avery se espera que se venda por 700.000 dólares, y la obra de Wassily Kandinsky vale 15.000 dólares.

Se estima que el precio del reloj de pulsera Seiko "Pepsi" de Hackman con colores rojo y azul estará entre $600 y $800, y un retrato de Hackman realizado por Everett Raymond Kinstler probablemente alcance un precio de aproximadamente $2,000.

Jennifer LaBar-Tapia, Comisionada de Cine de Santa Fe, declaró al medio que Hackman mantuvo una presencia local mucho después de retirarse de Hollywood. "Era muy accesible", afirmó.

Él y su esposa estaban profundamente arraigados en nuestra comunidad. Ella era empresaria. Él formaba parte de la junta directiva de nuestro Museo Georgia O'Keeffe.

LaBar-Tapia agregó que Hackman invirtió en restaurantes locales y pasó gran parte de sus últimos años pintando y escribiendo.

Últimos días y procedimientos sucesorios

Actor Gene Hackman, 95, and wife Betsy Arakawa, 63, was found dead along with their dog in their Santa Fe home.



Evidence suggests it may have been carbon monoxide poisoning.



Las autoridades de Nuevo México informaron que la muerte de Hackman se debió a una enfermedad cardiovascular aterosclerótica hipertensiva, a la que el Alzheimer contribuyó. La muerte de Arakawa fue causada por el síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad rara transmitida por roedores.

Los investigadores creen que Hackman estuvo solo durante aproximadamente una semana antes de su muerte, que ocurrió a mediados de febrero.

Poco después, el patrimonio obtuvo una orden de restricción temporal que impedía la publicación de imágenes de cámaras corporales o del interior de la casa de la pareja.

La familia Hackman declaró: "Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro padre, Gene Hackman, y de su esposa, Betsy. Millones de personas en todo el mundo lo querían y admiraban por su brillante carrera como actor, pero para nosotros siempre fue simplemente papá y abuelo".