La pareja sentimental de Emily Estefan, la artista e hija de la legendaria artista Gloria Estefan, fue arrestada el martes 28 de octubre de 2025 en Miami, por presuntos cargos de robo mediante violencia y agresión doméstica.

Según el informe del arresto de la Miami‑Dade Sheriff's Office, los cargos incluyen robo agravado por fuerza ("strong-arm robbery") y agresión en su modalidad de batería (misdemeanor battery).

La denuncia afirma que durante una discusión la persona acusada le arrebató el teléfono móvil a su pareja, cuyo nombre fue mantenido en el anonimato, y la golpeó con el mismo dispositivo en la mano. Durante el forcejeo, la víctima resultó con un moretón en el ojo izquierdo y rasguños en el costado derecho del cuello.

Los registros señalan que la pareja ha sido pareja doméstica durante aproximadamente ocho años, lo que coincide con la relación pública entre Emily Estefan y Gemeny Hernández.

Hernandez negó haber tomado el teléfono pero admitió haber participado en el altercado físico. Fue liberada tras pagar una fianza de 3 000 dólares.

Emily y Gemeny han compartido proyectos profesionales, incluyendo un podcast lanzado en 2022, y han aparecido juntas en eventos públicos. La víctima llamó al 911 aún mientras la situación se desarrollaba en su hogar.