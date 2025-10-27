La influencer brasileña Melissa Said, conocida por promover el consumo de cannabis en redes sociales, habló por primera vez después de haber sido arrestada en Salvador, Bahía, acusada de liderar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero. La detención formó parte de la operación policial denominada Erva Afetiva (Hierba Cariñosa).

Melissa Said, de aproximadamente 23 años, cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram y era conocida por publicar contenido sobre el uso recreativo del cannabis y la "libertad personal". Según las autoridades, esa fachada servía como plataforma para coordinar la distribución de marihuana y hachís entre los estados de Bahía y São Paulo.

"Es una pena", declaró la mujer. "Nadie debería ser arrestado por fumar marihuana".

Según el portal G1, de Globo, la operación Erva Afetiva incluyó cinco registros domiciliarios donde los agentes encontraron marihuana tipo "skank", hachís, balanzas digitales, tarjetas bancarias y dos automóviles presuntamente usados para transportar drogas. De acuerdo con la Policía Civil, la influencer fue localizada en el barrio de Itapuã tras permanecer prófuga varios días.

Las investigaciones comenzaron en 2024, luego de que Said fuera interceptada con drogas en un aeropuerto. Desde entonces, los investigadores rastrearon transferencias bancarias, criptomonedas y movimientos de dinero vinculados a su entorno. Los reportes policiales señalan que la influencer no solo participaba en la venta directa de estupefacientes, sino que también instruía a seguidores sobre cómo evadir controles y ocultar sustancias durante el transporte.

El Departamento de Prevención y Represión al Narcotráfico de Bahía informó que Melissa Said enfrentará cargos por tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de dinero. La fiscalía solicitó prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

Su defensa sostiene que se trata de una persecución por su discurso público a favor de la legalización del cannabis y que las pruebas presentadas aún no demuestran su participación directa en actividades delictivas.

El caso ha generado un amplio debate en Brasil sobre el papel de los influencers en la normalización del consumo de drogas y el uso de redes sociales como herramienta para el reclutamiento o promoción de actividades ilegales.

Melissa Said permanece bajo custodia mientras la Policía Civil y la justicia de Bahía profundizan las investigaciones para determinar el alcance real de la red y su conexión con el lavado de dinero en el país.