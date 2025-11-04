La empresaria, influencer y ahora actriz Kim Kardashian espera esta semana los resultados de su último examen de abogacía en California, pero ya sabe quién podría ser en parte responsable si no lo aprueba: ChatGPT.

Durante el popular segmento del detector de mentiras de Vanity Fair con su compañera de reparto en All's Fair, Teyana Taylor, Kardashian admitió abiertamente que usó la popular aplicación de inteligencia artificial para estudiar para un examen. Sin embargo, su opinión sobre la herramienta no fue precisamente positiva.

"Lo uso para asesoramiento legal, así que cuando necesito saber la respuesta a una pregunta, le saco una foto y la guardo ahí", reveló Kardashian durante la entrevista.

Lamentablemente, dijo que los consejos que recibía a menudo eran erróneos.

"Me ha hecho suspender exámenes... todo el tiempo", añadió, explicando que las imprecisiones de la herramienta la frustraban tanto que llegaba a "gritarle".

La estrella de reality y aspirante a abogada dijo que inicialmente recurrió a ChatGPT para facilitar su proceso de estudio.

Pero tras darse cuenta de que la herramienta de IA le daba con frecuencia respuestas incorrectas, admitió que el experimento había fracasado.

"Realmente confío en ellos para que me ayuden", dijo, refiriéndose a OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, según informó TMZ .

Kim Kardashian took a lie detector test and admitted to using ChatGPT for legal advice & test answers — but still fails. #KimKardashian #AllsFair pic.twitter.com/I9JP2OAhMW — Basically Hollywood (@Basic_Hollywood) November 4, 2025

Kim Kardashian aspira a presentarse al examen de abogacía de California

A pesar de los contratiempos, la determinación de Kardashian de convertirse en abogada no ha flaqueado. Anteriormente aprobó el examen preliminar de derecho para estudiantes de primer año en 2021 después de cuatro intentos.

Ahora, está preparándose para aprobar el examen oficial de abogacía de California, uno de los más difíciles del país.

Según El-Balad , el examen de abogacía del estado es un desafío de dos días que incluye cinco preguntas de ensayo de una hora, una prueba de desempeño de 90 minutos y 200 preguntas de opción múltiple.

Según lo afirma el Colegio de Abogados del Estado de California, el examen de julio de 2024 tuvo una tasa de aprobación de tan solo el 53,8%, lo que subraya su dificultad incluso para quienes tienen experiencia en la realización de exámenes.

Kim Kardashian se mantiene optimista y comprometida con su objetivo de seguir los pasos de su difunto padre, Robert Kardashian, como abogado.