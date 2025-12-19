El inicio de un descanso en la agitada temporada de premios, premieres y presentaciones permite hacer los clásicos balances de fin de año y no hay ninguno más divertido que el de la moda. Las alfombras rojas siempre generan conversaciones apasionadas sobre moda, gustos y, sobre todo, amistades, pues más de una vez cabe la pregunta de si los famosos no tendrán a nadie que los quiera lo suficiente como para decirles: "así no vas a salir de la casa.

Estos son los que suelen estar en las listas de los peores vestidos de las alfombras, como es este caso de los looks más desafortunados de 2025.

En otros casos, la pregunta qué nos hicimos al verlos en las alfombras y ponerlos en nuestra lista fue quién fue el estilista que los asesoró. Hay casos en los que los vestidos o trajes eran claramente inspiración para memes burlones, otros no eran adecuados para el evento o, nadie se preocupó por ajustarselos a sus medidas.

Uno de estos memes ambulantes fue el traje de Karla Sofía Gascón en los Globos de Oro en enero de 2025. Ella dijo que se inspiró en el budismo, pero fue tan directo, que lo que provocó fueron chistes de que parecía el Dalai Lama. La moda funciona mejor con referencias, no con copias.

La capa exagerada de este look de Melissa McCarthy también en los Globos de Oro no solo mostró terribles técnicas de costura, sino que parecía mejor para un circo y, lo peor de todo, escondió la fabulosa figura en la que tanto ha trabajado.

Los Grammys suelen ser un tesoro para los que disfrutan la crítica de moda, no solo porque se ven algunos de los atuendos más creativos del año, sino porque también aparecen los peores.

Sin ir más lejos, el momento más comentado de los Grammys de 2025, que tuvieron lugar en Los Ángeles en febrero, fue la decisión de Kanye West y su esposa Bianca Censori de crear una gran conmoción en la alfombra por su atuendo piel/transparente, representando lo peor del arte del vestido.

Entre los peores looks está, en ese mismo evento, el de Jaden Smith, el hijo de Will Smith y Jada Pinkett, quien apareció con una casa en la cabeza. El objetivo era claramente conceptual, pero ni se entendió, ni lo logró.

Dos semanas después se celebró la entrega de Premios Lo Nuestro 2025 en Miami. Camilo ofreció un look más estructurado que en alfombras anteriores, pero le falló el sastre y mal. Fíjate que la camisa le queda grande (se nota en la línea de los hombros) y los pantalones necesitan un ajuste en el ruedo.

El dicho de que 'menos es más' no siempre es aplicable. Sin embargo, cae perfecto a la hora de hablar de los atuendos de las hermanas del dueto mexicano Ha-Ash, quienes exageraron en las referencias al country, con las que quisieron, sin duda conectar con su más reciente álbum.

El Divo de Placetas, Eduardo Antonio, también mostró una exageración de elementos y aplicaciones en su traje.

En contraste, Pepe Aguilar llegó vestido como si fuese a una barbacoa (parrilla/asado) en la casa de los vecinos.

En los Oscars suele haber menos desastres y, por lo general, los cometen los nominados que están detrás de las cámaras y cuya presencia no es tan notada. Este año, en la gala de marzo, la excepción fueron las actrices, como Rita Wilson, y sus excesos de volantes.

Mayo dio espacio a la MET Gala y, aunque no todos conquistaron, una de las que sorprendió y no para bien fue Shakira. Aunque se veía hermosa, la superestrella latina fue criticada por desoir completamente el tema de este 2025, que estaba enfocado en la sastrería.

En octubre, los Premios Billboard de la Música Latina vinieron con varias decepciones sartoriales, pero ninguna tan impactante como el look de la modelo, empresaria y chica reality Aleska Génesis, cuyo look parecía reciclado y su peluca, tan desafortunada como inolvidable para mal.

Gabito Ballesteros fue uno de los más premiados y de los peores vestidos. Es difícil imaginar que sabía para dónde iba.

La hermosa Camila Fernández necesita cambiar de estilista. No solo el vestido no era adecuado para una alfombra roja, sino que no la favorece en lo más mínimo.

Los errores de moda se mudaron para Las Vegas en noviembre de 2025, en las alfombras de los Latin Grammy, en las que algunos de los principales artistas siguen luchando por encontrar su identidad en la moda.

Aitana es guapísima y tiene una figura fenomenal, pero la onda barroca sexy que ha abrazado recientemente no le hace ningún favor.

Por su parte, la pareja más polémica del año, Christian Nodal y Ángela Aguilar, tampoco conquistaron. El Rey del Mariacheño debería sacar de su armario todos sus trajes grises. Ni es el mejor tono para su color de piel, ni son adecuados para nada que sea después de las 5 pm. Su esposa debería hacer lo mismo con las pelucas. Se supone que deben usarse para mejorar la apariencia, no empeorarla.

La próxima alfombra roja importante tendrá lugar en el 11 de enero en el hotel Beverly Hills de Los Ángeles, en la entrega de los Globos de Oro de 2026.