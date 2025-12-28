Cada vez más personajes de películas y series están inspirando la forma en la que nos vestimos y este año no fue la excepción. Series como Gossip Girl, Emily in Paris y Euphoria se convirtieron en el blanco de las fashionistas, que buscaban ideas para vestirse en este 2025. Sin embargo, no fueron las únicas.

Un nuevo estudio de la plataforma FashioNica analizó cuáles son los outfits de televisión que más obsesionan a internet, no solo en términos de búsquedas y conversación digital, sino también en lo que la gente realmente compra y recrea. La investigación examinó más de 30 looks icónicos de series como Sex and the City, Gossip Girl, Euphoria y Gilmore Girls, midiendo dos variables clave: "Hunt", que incluye búsquedas online, volumen de consultas y actividad en redes sociales, y "Repeat", que refleja cuántas veces esos looks son replicados y vendidos en el mercado.

Entre los hallazgos principales destaca que algunos outfits televisivos mantienen su influencia décadas después de haber aparecido en pantalla. El tutú de Carrie Bradshaw en Sex and the City encabeza la lista de los looks más buscados en internet, con cerca de 500 mil consultas anuales, confirmando su estatus como uno de los símbolos más duraderos de la moda en la televisión.

@voguefrance En tutu dans les rues de New York, c'est l'un des looks emblématiques de l'excentrique CarrieBradshaw, rôle qui a marqué la carrière de SarahJessicaParker, qui fête aujourd'hui ses 59 ans aujourd'hui. Elle revient sur ce look dans cet épisode du LifeInLooks. #tiktokfashion #voguefrance ♬ son original - Vogue France - Vogue France

Muy cerca aparece el suéter de punto con trenzas de Rory Gilmore, que se posiciona como el outfit televisivo más popular en Instagram, TikTok y Pinterest combinados, acumulando casi 750 mil etiquetas. La minifalda a cuadros de Rachel Green en Friends también sigue vigente, con más de 569 mil menciones en redes sociales, impulsadas en gran parte por la nostalgia noventera que continúa marcando tendencias.

Para Nica Yusay, directora ejecutiva de FashioNica, estos datos reflejan un cambio profundo en la forma en que nacen las tendencias. "Las redes sociales moldean la moda más rápido que las pasarelas", explicó. "Un personaje usa algo memorable, la gente empieza a hablar de ello online y, de repente, se vuelve tendencia". Como ejemplo reciente, Yusay señaló el regreso del estampado gingham, que ganó popularidad tras aparecer de forma constante y accesible en Emily in Paris.

El estudio también identificó cuáles son los looks más recreados, es decir, aquellos que los consumidores realmente compran y usan. El blazer de cuadros vichy de Emily Cooper en Emily in Paris lidera esta categoría, con 860 versiones disponibles actualmente en tiendas online.

Le sigue el vestido dorado de lentejuelas de Serena van der Woodsen en Gossip Girl, que cuenta con 795 reinterpretaciones, una cifra que contrasta con el precio original de aproximadamente 400 dólares de la pieza de Tory Burch. En el caso de The White Lotus, el conjunto floral amarillo de Daphne aparece en 818 versiones, frente al diseño original de Dolce & Gabbana, cuyo costo supera los 2,500 dólares.

Algunos outfits logran dominar tanto en búsquedas como en ventas, convirtiéndose en los grandes ganadores del análisis. El tutú de Carrie Bradshaw vuelve a encabezar esta categoría, con más de 830 recreaciones disponibles, consolidándose como el look televisivo más reconocible de todos los tiempos. El vestido negro con recortes de Maddy Perez en Euphoria también destaca, con 795 versiones y decenas de miles de visualizaciones online.

A esta lista se suma el vestido negro con cuello blanco de Wednesday Addams, que acumula alrededor de 790 versiones creadas específicamente porque el diseño original del vestuario nunca se comercializó.

El estudio de FashioNica confirma que la televisión sigue siendo una de las mayores fuerzas de influencia en la moda contemporánea, amplificada ahora por las redes sociales y el comercio digital. Lo que antes quedaba como una referencia estética en la pantalla, hoy se transforma rápidamente en tendencia global y en producto de consumo masivo.