El artista colombiano Maluma debutará como conductor en el escenario más importante de la música latina: La entrega de los Latin Grammys. La Latin Recording Academy informó hoy que la estrella del género urbano y la actriz y cineasta puertorriqueña Roselyn Sánchez serán los presentadores de la 26.ª edición de los premios, que se entregará el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Maluma no es ajeno a la gala, ya que acumula veinte nominaciones en su carrera dentro de los Latin GRAMMY y obtuvo el galardón a Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por su tercer disco F.A.M.E. en 2018.

Sin embargo, jamás ha conducido un espectáculo y empezó por las ligas mayores. Afortunadamente para él, está con la anfitriona más experimentada de la gala. Roselyn Sánchez vuelve al ruedo por octava ocasión tras haber sido presentadora en las ediciones 16, 17, 18, 20, 22 y 24 de los Latin GRAMMY.

Algunos de los nominados destacados

La lista de nominaciones para los Latin Grammys de 2025 es encabezada por el artista puertorriqueño Bad Bunny con 12 menciones, en un logro más para su exitosa carrera y coronando un año en el que se convirtió en el artista más escuchado del mundo en las plataformas de streaming.

También será una antesala para su controvertida presentación en el espectáculo de mediotiempo del Super Bowl, la final de fútbol americano, que tendrá lugar en San Francisco en febrero.

Le siguen el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso y el productor y compositor Édgar Barrera, ambos con 10 nominaciones cada uno. Entre otros aspirantes están Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Natalia Lafourcade, Carín León y Liniker.

La Academia ya había anunciado presentaciones de en la gala de Rauw Alejandro, Edgar Barrera, Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose, Alejandro Sanz y Adelaido "Payo" Solís III (Grupo Frontera). También actuarán los ganadores del Latin GRAMMY®, Grupo Frontera, la ocho veces ganadora del GRAMMY®, Kacey Musgraves, y el tres veces ganador del Latin GRAMMY, Carlos Santana.

Las nominaciones abarcan más de 60 categorías, e incluyen por primera vez los campos de "Mejor Música para Medios Visuales" y "Mejor Canción de Raíces".

La gala promete reunir figuras de generaciones diversas y estilos variados, en lo que se perfila como otra noche clave para la música latina.

El evento será retransmitido en vivo por la señal de TelevisaUnivision en Estados Unidos desde las 20:00 (ET/PT) y las 19:00 (CT), luego de una hora de pre‑show que arrancará a las 19:00 (ET/PT) / 18:00 (CT).