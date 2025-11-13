La rapera Cardi B ha dado la bienvenida a su cuarto hijo, un varón, el primero con su pareja, el receptor de la NFL Stefon Diggs. El anuncio se hizo a través de Instagram el 13 de noviembre de 2025.

En su publicación, Cardi escribió: "Empezar de nuevo nunca es fácil, ¡pero ha valido muchísimo la pena! ¡He traído nueva música y un nuevo álbum al mundo! Un nuevo bebé en mi vida... una razón más para ser la mejor versión de mí misma..."

Según TMZ , Stefon Diggs, jugador de los New England Patriots, estuvo a su lado durante el parto. Según fuentes cercanas, dio a luz la semana pasada.

Este es el mensaje completo de Cardi B:

Mi vida siempre ha sido una combinación de diferentes capítulos y diferentes etapas. Mi último capítulo fue el comienzo de una nueva etapa. Empezar de nuevo nunca es fácil, ¡pero ha valido la pena! ¡Les presenté al mundo nueva música y un nuevo álbum! Un nuevo bebé llegó a mi vida, y una razón más para ser la mejor versión de mí misma, una razón más para amarme más que a nada ni a nadie, para poder seguir dándoles a mis hijos el amor y la vida que se merecen. ¡Este próximo capítulo es yo contra mí misma! Soy yo contra todo pronóstico, yo contra todo lo que se interpone en mi camino. He empezado a prepararme para la gira, poniendo mi cuerpo y mi mente a punto. ¡Nada me impedirá ofrecerles la actuación de sus vidas! He aprendido, he sanado, ¡y amo a la mujer en la que me he convertido! Eso es lo que significa esta nueva etapa para mí, y la estoy afrontando mejor que nunca.

Antes de este último nacimiento, Cardi era madre de tres hijos con su exmarido Offset (Kiari Cephus). Sus hijos son: su hija Kulture Kiari Cephus, de 7 años; su hijo Wave Set Cephus, de 3 años (algunas fuentes dicen que 4); y su hija Blossom Belle Cephus, nacida en septiembre de 2024 y que actualmente tiene alrededor de 13 meses.

Con la llegada de este nuevo hijo, Cardi se convierte en madre de cuatro. Ella ha descrito este momento como el comienzo de un nuevo capítulo: "Yo contra mí misma".

Stefon Diggs tiene una hija llamada Nova Diggs (nacida en 2016) de una relación anterior. A principios de este año, una prueba de paternidad confirmó que Diggs también es padre de una hija llamada Charliee Harper Diggs-Lopera, nacida de su relación con la modelo Aileen Lopera.

¿Qué le depara el futuro a Cardi?

Además de la noticia del bebé, Cardi ha estado promocionando su nuevo álbum Am I the Drama? y preparándose para su próxima gira Little Miss Drama Tour, que comienza en febrero de 2026. A pesar de su apretada agenda, parece comprometida a equilibrar su carrera musical con su creciente familia.

El cuarto hijo de Cardi B llega justo cuando ella inicia una nueva etapa personal y profesional. Su primogénito con Stefon Diggs une a sus respectivas familias y añade una nueva dimensión a sus vidas. Con tres hijos mayores y ambos padres con carreras consolidadas (la música en el caso de Cardi y el fútbol americano en el de Diggs), la llegada de su bebé representa un hito importante y profundamente personal.