El ejercicio regular es una de las maneras más efectivas de mantener una buena salud, aumentar la energía y prevenir enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades cardíacas. La actividad física fortalece el cuerpo y la mente, mejorando el bienestar físico y mental en todas las edades.

Organizaciones de salud de todo el mundo han creado recomendaciones claras sobre el ejercicio físico que indican la cantidad de actividad necesaria cada semana para mantener un buen estado de salud a largo plazo. Estas pautas de actividad física sirven de base para cualquier persona que desee mejorar su condición física , independientemente de su edad, capacidad o estilo de vida. Este artículo explica la cantidad de ejercicio recomendada semanalmente para mantenerse saludable, los beneficios de seguir estas pautas y consejos prácticos para incorporar el movimiento a la rutina diaria.

¿Cuáles son las recomendaciones oficiales de ejercicio para adultos?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que los adultos realicen al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada por semana, o 75 minutos de ejercicio de intensidad vigorosa, para una salud óptima. También se puede combinar ambos tipos de ejercicio, distribuidos a lo largo de la semana.

Las actividades de intensidad moderada incluyen:

Caminata enérgica

Ciclismo en terreno llano

Aeróbic acuático

Natación informal

Las actividades de alta intensidad incluyen:

Correr o trotar

Ciclismo rápido o ciclismo cuesta arriba

Entrenamientos HIIT (Entrenamiento de Intervalos de Alta Intensidad)

Deportes competitivos como el baloncesto o el fútbol

Además de la actividad aeróbica, se recomienda a los adultos realizar ejercicios de fortalecimiento muscular dos o más días por semana. Estos deben trabajar los principales grupos musculares, como piernas, caderas, espalda, abdomen, pecho, hombros y brazos. Algunos ejemplos son el entrenamiento con pesas, los ejercicios con bandas de resistencia o ejercicios con el propio peso corporal, como sentadillas y flexiones.

Estas pautas de actividad física son flexibles y se pueden adaptar según la condición física, la edad y el estado de salud de cada persona. Los adultos mayores o quienes padecen alguna afección médica pueden beneficiarse de versiones modificadas que priorizan el equilibrio, la flexibilidad y la resistencia. Lo fundamental es la constancia y elegir actividades que sean tanto agradables como sostenibles.

¿Cómo influye el cumplimiento de estas pautas de actividad física en tu salud?

Realizarejercicio físico según las recomendaciones ofrece numerosos beneficios que van mucho más allá de la buena forma física. Cumplir con los objetivos semanales puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y mejorar la salud mental y emocional.

Entre los principales beneficios del ejercicio regular se incluyen:

Mejora la salud cardiovascular: Fortalece el corazón y el sistema circulatorio, reduciendo la presión arterial y los niveles de colesterol.

Fortalece el corazón y el sistema circulatorio, reduciendo la presión arterial y los niveles de colesterol. Control de peso: Ayuda a mantener un peso corporal saludable y favorece el metabolismo.

Ayuda a mantener un peso corporal saludable y favorece el metabolismo. Beneficios para la salud mental: Reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad, mejora el estado de ánimo y potencia la función cognitiva general.

Reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad, mejora el estado de ánimo y potencia la función cognitiva general. Músculos y huesos más fuertes: Previene la pérdida muscular relacionada con la edad y fortalece los huesos, reduciendo el riesgo de osteoporosis.

Previene la pérdida muscular relacionada con la edad y fortalece los huesos, reduciendo el riesgo de osteoporosis. Prevención de enfermedades crónicas: Reduce el riesgo de padecer afecciones como diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer.

La investigación científica respalda sistemáticamente la idea de que cumplir o superar estas recomendaciones de ejercicio conlleva una mayor longevidad y calidad de vida. De hecho, los estudios demuestran que las personas que realizan el doble de la cantidad recomendada —unos 300 minutos semanales de ejercicio de intensidad moderada— experimentan mejoras de salud aún mayores.

También es importante destacar que la constancia es más importante que la intensidad. Incluso la actividad física ligera o moderada realizada con regularidad puede aportar beneficios significativos para la salud a largo plazo. La clave está en crear hábitos que se integren perfectamente en tu estilo de vida.

Consejos para incorporar el ejercicio a tu rutina semanal

Mantener una rutina de ejercicio constante no tiene por qué significar pasar horas en el gimnasio. Con el enfoque adecuado, puedes cumplir con las recomendaciones de actividad física a la vez que concilias el trabajo, la familia y tu tiempo libre.

Consejos prácticos para empezar:

Divídelo: No necesitas completar los 150 minutos de una sola vez. Prueba con 30 minutos al día, cinco días a la semana, o incluso tres sesiones de 10 minutos diarias.

No necesitas completar los 150 minutos de una sola vez. Prueba con 30 minutos al día, cinco días a la semana, o incluso tres sesiones de 10 minutos diarias. Varía tu rutina: Combina diferentes tipos de ejercicios (cardio, fuerza, flexibilidad y equilibrio) para una rutina completa.

Combina diferentes tipos de ejercicios (cardio, fuerza, flexibilidad y equilibrio) para una rutina completa. Descubre qué te gusta: Elige actividades que se ajusten a tus intereses, como bailar, hacer senderismo o montar en bicicleta, para que el ejercicio sea algo que esperes con ilusión.

Elige actividades que se ajusten a tus intereses, como bailar, hacer senderismo o montar en bicicleta, para que el ejercicio sea algo que esperes con ilusión. Establece metas realistas: Comienza con ejercicios pequeños y aumenta gradualmente la duración o la intensidad a medida que mejore tu condición física.

Comienza con ejercicios pequeños y aumenta gradualmente la duración o la intensidad a medida que mejore tu condición física. Mantén la constancia: Registra tu progreso utilizando un diario, un reloj inteligente o una aplicación móvil para mantenerte motivado.

Registra tu progreso utilizando un diario, un reloj inteligente o una aplicación móvil para mantenerte motivado. Incorpore el movimiento a su vida diaria: camine o vaya en bicicleta en lugar de conducir distancias cortas, suba las escaleras o estírese durante los descansos en el trabajo.

Recuerda, el objetivo no es la perfección, sino la constancia. Incluso una actividad física modesta a lo largo de la semana puede aportar importantes beneficios para la salud a largo plazo.

Conclusión

Mantener una buena salud no se trata de hacer ejercicio extremo, sino de mantenerse activo con regularidad. La recomendación estándar de 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada a la semana es factible y está científicamente comprobada para mejorar la condición física, el estado de ánimo y el bienestar general. Incorporar entrenamiento de fuerza un par de veces por semana completa la base para tener músculos y huesos fuertes, y una buena salud a largo plazo. En definitiva, el mejor plan de ejercicio es el que se adapta a tu estilo de vida. Ya sea caminar a paso ligero, andar en bicicleta o bailar, lo más importante es mantenerse activo con regularidad. Siguiendo las pautas de actividad física, puedes tomar el control de tu estado físico y disfrutar de una vida más enérgica, equilibrada y saludable.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuánto ejercicio es suficiente para mantenerse saludable?

La mayoría de los adultos deberían intentar realizar al menos 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa por semana, junto con dos o más días de entrenamiento de fuerza.

2. ¿Pueden acumularse sesiones cortas de ejercicio para cumplir con las recomendaciones?

Sí. Las sesiones cortas de 10 minutos o más a lo largo del día pueden acumularse y proporcionar los mismos beneficios que los entrenamientos más largos si se realizan de forma constante.

3. ¿Qué tipos de ejercicio son mejores para la condición física general?

Una combinación de ejercicios aeróbicos (como caminar o nadar) y entrenamiento de fuerza (como levantar pesas o hacer ejercicios con el propio peso corporal) proporciona el mejor equilibrio para una buena forma física general.

4. ¿Cómo puedo aumentar de forma segura la intensidad y la duración del ejercicio?

Aumenta gradualmente el tiempo o la intensidad de tu entrenamiento un 10% cada semana. Siempre calienta antes de hacer ejercicio, escucha a tu cuerpo y descansa cuando lo necesites para evitar lesiones.